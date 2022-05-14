В Борисове дом утеплили «обоями», а после ветра они отвалились 14.05.2022, 21:05

Местные жители ждали ремонта 30 лет.

В Борисове дом утеплили «обоями», а после ветра они отвалились, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом». На улице Гагарина 69 после разгула стихии белррусское качество отошло от стены многоэтажки.

«Как сделали капремонт, за 30 лет, сколько денег было вложено, а в итоге — получайте белорусское качество. Домофон постоянно ломается, лифты зависают, квартиры затапливает после дождей, все разваливается», — сокрушается борисовчанин.

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