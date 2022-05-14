Стивен Кинг высмеял Путина 3 14.05.2022, 21:12

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Знаменитый американский писатель выразил восхищение Украиной.

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг снова посвятил пост в Twitter Украине и войне, которую развязала против нее Россия. Писатель высмеял в нем правителя РФ Путина и похвалил Украину: «Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось, что перед ним росомаха».

Свою публикацию Стивен Кинг завершил фразой «Слава Украине!».

Putin assumed the was dealing with a lapdog.

What he got was a wolverine.

Slava Ukraini! — Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022

Напомним, знаменитый писатель, которого называют «король ужасов», поддерживает Украину с самого начала войны, которую против нее развязала Россия. Так, на прошлой неделе он опубликовал пост, для которого сфотографировался в кепке с надписью Украина.

В своих постах Стивен Кинг критикует Россию и ее президента Владимира Путина. Кроме того еще в марте Стивен Кинг отказался продлить свои контракты с издательствами на выпуск своих книг в России. Большая часть постов Стивена Кинга в Twitter посвящена Украине и борьбе ее народа с российскими захватчиками.

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