Белорус отправился на рыбалку, а потом начались приключения

Белорус отправился на рыбалку, а потом начались приключения3
- 15.05.2022, 17:15
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Видеофакт.
В субботу 14 мая спасатели Гомеля получили сообщение о том, что в пойме реки Сож возле деревни Севруки на дереве сидит мужчина и кричит: «Помогите!» Об этом сообщает МЧС Гомельской области.
Ведомство приводит аудиозапись звонка.
— Мужчина просит помощи. В Соже разлилась вода, сидит на дереве, — сообщили в МЧС.
— А чего он на дерево залез? — уточняет сотрудник МЧС.
— А Бог его знает, чего он залез на дерево (позвонил прохожий, который там проезжал). Кричит: «Помогите!»