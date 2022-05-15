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Белорус отправился на рыбалку, а потом начались приключения

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  • 15.05.2022, 17:15
  • 13,560
Белорус отправился на рыбалку, а потом начались приключения

Видеофакт.

В субботу 14 мая спасатели Гомеля получили сообщение о том, что в пойме реки Сож возле деревни Севруки на дереве сидит мужчина и кричит: «Помогите!» Об этом сообщает МЧС Гомельской области.

Ведомство приводит аудиозапись звонка.

— Мужчина просит помощи. В Соже разлилась вода, сидит на дереве, — сообщили в МЧС.

— А чего он на дерево залез? — уточняет сотрудник МЧС.

— А Бог его знает, чего он залез на дерево (позвонил прохожий, который там проезжал). Кричит: «Помогите!»

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