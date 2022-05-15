Христо Грозев озвучил сценарии переворота в России 8 15.05.2022, 18:41

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Христо Грозев

Фото: Reuters

Шансов выиграть эту войну у РФ нет.

Журналист-расследователь, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что информированная элита внутри российских силовиков понимает, что война проиграна. Угнетенными они находятся в тупике, поэтому есть вероятность, что кто-то из них откажется выполнить возможный приказ президента РФ Владимира Путина о применении ядерного оружия и это станет началом госпереворота.

Таким мнением поделился Христо Грозев с журналистом "Радио Свобода" Мумином Шакировым.

"Элита силовиков понимает, что шансов выиграть эту войну без мобилизации и социального взрыва, который будет после нее, очень мало. А мобилизацию из-за социального взрыва Путин формально не делает. Есть пессимизм среди силовиков в отношении того, как выйти из этого. Поэтому я думаю, что такой сценарий вполне возможен", - ответил он на вопрос, способны ли российские силовики устроить покушение на Путина.

По словам Грозева, есть еще вариант, что Путин примет критическое решение, в частности применение ядерного оружия, и приказ об этом не захотят выполнить его подчиненные. Это станет триггером госпереворота, так как после отказа выполнять приказ "все очень быстро пойдет вниз".

Глава Bellingcat полагает, что риск касательно ядерного оружия снизился, так как для этого российский диктатор должен быть уверен, что все по цепочке выполнят этот приказ.

"Он понимает: из этих пяти рук, которые должны нажать последовательно на кнопки, если один не выполнит, то это будет сигналом неподчинения. И возможно, даже физической кончиной Путина. Поэтому до тех пор, пока он не будет уверен, что все выполнят, он не отдаст этот приказ. Будет ли Путин у власти через три месяца – для силовиков непонятно. Поэтому они не могут принять с его стороны гарантии, что он обеспечит их безопасность", - резюмировал Грозев.

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