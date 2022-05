Империя просит пощады Андрей Пионтковский

15.05.2022, 21:19

3,920

Андрей Пионтковский

Поздно, мерзавцы!

Вот уже 70 лет в разных качествах (начиная с колумниста стенгазеты 4-А класса 49 средней школы г. Москвы) я внимательно наблюдаю за состоянием советско/российско – американских отношений. Последние лет 50 весьма пристально.

Никогда еще на моей памяти не было такой масштабной, интенсивной, сфокусированной, высокопрофессиональной атаки Кремля на западное сознание в целом, и по кумулятивному замыслу на сознание лиц, принимающих решения в Вашингтоне. Как в битве за Донбасс брошены все резервы, сброшены все маски, сожжены все легенды, обнажены все потенциальные агенты влияния (даже не подозревающие, что их используют в этом качестве) – от Папы Римского до либеральных звезд "Washington Post".

Удивительна синхронность действий, руководимых из единого руководящего центра. Сигналом к началу операции послужил парад Победы в Москве, точнее речь на этом параде шамкающего "сморчка под пледиком" создавшая необходимый эмоциональный фон для суггестивного воздействия на мировое общественное мнение. Впечатляет креативность неизвестных пиарщиков, усадившего могучего Вождя нации на Военном параде (!) в какое-то кресло-качалку с пледиком, согревающим коленки/придатки. Поражает обреченная покорность объекта этого шаманства. Как политический субъект Путин умер на этом параде. Если он завтра умрет физически, это уже не станет событием. Глубинные чекисты/имперцы в любом случае будут продолжать делать то, что они начали 9 мая.

10,11,12,13 мая выстрелили залпы западных политических и аналитических celebrities, буквально дословно повторявших аргументацию друг друга. Ниже наиболее характерные высказывания этих, конечно же, совершенно независимых друг от друга авторов, озвучивающих на разные голоса один и тот же подсказанный или внушенный им мем: "Don’t humiliate Russians!"

"Самой большой ошибкой России, без сомнения, была уверенность, что украинцы не будут воевать или, возможно, даже перейдут на ее сторону.

Однако сейчас уже Украина и ее западные сторонники переоценивают шансы победить РФ на поле боя. У России достаточно военного потенциала, чтобы разрушить украинскую инфраструктуру, а также завоевать и удерживать территории в Донбассе и на побережье Черного моря. Украинцы сражаются решительно, однако им не под силу добиться поражения России.

Тем временем Украина продолжает тяжело страдать от смертей, перемещений и разрушений. Но опаснее всего риск ядерной эскалации, сохраняющийся, пока продолжается война.

Разумный компромисс остается единственным реальным и безопасным курсом для Украины, России и мира. Мир сплотился бы вокруг такого соглашения, и Украине следует поступить так же ради собственного выживания". (Не удержался все-таки от звериного оскала в заключительной фразе добренький лубянский сострадатель под псевдонимом Jeffrey D.Sachs!)

"Украина надолго останется разделенной страной с российской армией нависшей над ней по ту сторону линии прекращения огня. Да, это жестоко. Но пусть украинцы задумаются над вдохновляющими примерами успешных демократий Южной Кореи и Западной Германии, сформировавшихся в подобных условиях. Стратегическое терпение должно стать их оружием". (А это увлеченно поет постоянный гость московских политических салонов David Ignatius).

"Скорее всего, конфликт продлится не месяцы, а годы. Было бы ошибкой со стороны Запада определять свои отношения с Россией исключительно исходя из поведения России в Украине. Как же мы сможем тогда решать без русских такие важнейшие для нас вопросы как борьба с глобальным потеплением, ограничение ядерных амбиций Северной Кореи и Ирана?!

Прежде всего, США и их союзники должны ограничить свои цели в Украине. Да, Украина должна в принципе контролировать свою территорию. Но это вовсе не оправдывает стремление освободить Крым и Донбасс военной силой. Некоторые из этих целей лучше было бы попытаться достигнуть дипломатическими средствами. Также западным правительствам необходимо прекратить любые разговоры о преследовании российских официальных лиц как военных преступников и о репарациях в пользу Украины. В целом, the US government should make clear that, contrary to Secretary of Defense Lloyd Austin’s remarks, America’s goal is not to use the war to weaken Russia"

А это уже первый "успех" масштабной спецоперации: вашингтонский тяжеловес president of the Council on Foreign Relations Richard Haass бросает открытый вызов линии Вlinken-Austin внутри американской администрации. Очевидно апеллируя к их постоянному антагонисту убежденному путинферштейнеру Салливану, который, казалось бы, потерпел поражение и окончательно ушел в тень.

Нет пока фундаментальных факторов за этим вызовом. Нет массовой поддержки. Опросы, наоборот, показывают, что большинство американцев хотело бы оказания еще большей помощи Украине. Нет предвыборных соображений. Любым телодвижением администрации в сторону Haass-Saks-Ignatius немедленно воспользуются республиканцы, обвинив Байдена в предательской слабости. О чем свидетельствует, например, вчерашний визит в Киев лидера меньшинства в Cенате Макконнелла.

Зато вся эта масштабная кампания раскрывает нам состояние сознания и ближайшие планы чекистко-имперской группы людей, принимающих сегодня решения в Москве.

Они понимают, что произошла двойная военно-политическая катастрофа:

США перестали опасаться путинского ядерного шантажа, который эффективно срабатывал около 15 лет. Они справедливо решили, что лучше, чтобы Путин их боялся. И им очень понравилось это их новое ощущение. Они будто бы расправили плечи как школьник, переставший бояться дворовой шпаны.

На конвенциональном уровне выяснилось, что украинская армия сильнее российской. ЕвраZийские (русские, бурятские, чеченские) оккупанты, насильники и мародеры были отброшены от Киева, Чернигова, Сум, Харькова.

Определилась стратегическая перспектива украино-русской войны. Через несколько недель самая мотивированная в мире армия будет оснащена самым продвинутым в мире оружием. Перед кремлевскими раZверZлась беZдна поZорного поражения и, как следствие, потери власти в России, которую они так комфортно грабили последние четверть века

Еще вчера они грозили Западу ядерным апокалипсисом, требовали от него собирать манатки и убираться вон из мировой истории. Сегодня не патриотизм, а именно надежда на Запад становится последним прибежищем этих негодяев. Расчехлив всю свою огромную агентуру, они заставили ее хором умолять Запад о пощаде:

Don’t humiliate Russia! Не унижайте Россию. Заставьте Украину согласиться на раздел своей страны. Ни в коем случае не поднимайте вопрос о преследовании российских военных преступников. Они еще пригодятся нам для решения проблем глобального потепления.

Поздно, мерзавцы! Вы еще так и не поняли, что произошло. Солнце украинской Победы встает над миром. Героическое сопротивление украинского народа нашествию евраZийской орды сделало Украину лидером Свободного мира. И она будет решать вашу судьбу. В очередь, сучьи дети! В очередь на скамью главных военных преступников Мариупольского Международного трибунала.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».