Страны Балтии прекратили сотрудничество с Беларусью по системе «Зеленая карта» 16.05.2022, 7:40

4,348

Договор пограничного страхования можно будет купить лишь на границе соответствующей страны.

Страховщики транспортных средств стран Балтии приняли решение о прекращении сотрудничества с Беларусью и Россией по системе «Зеленая карта». Об этом сообщает Delfi.lv.

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) hекомендует страховщикам отказаться от выдачи «Зеленых карт» для поездок в Россию и Беларусь. Те автовладельцы, которые хотят отправиться в эти страны, смогут купить договор пограничного страхования на границе соответствующей страны.

«Договоренность предусматривает, что договор о сотрудничестве с российским и белорусским бюро будет в силе до 5 мая 2023 года, поэтому уже выданные „Зеленые карты“ остаются в силе. Но уже сейчас водители должны считаться с известными неудобствами, планируя приобретение страховки для поездки в эти страны», — поясняет член правления LTAB Юрис Стенгревицс.

Он отметил, что сотрудничество по системе «Зеленая карта» прерывается из-за начатых в Украине военных действий, а также в связи с санкциями западных стран в отношении России и Беларуси, из-за которых международные перечисления в эти страны фактически невозможны.

Система «Зеленая карта» была введена в 1953 году и призвана избавить водителей от необходимости заключать договор пограничного страхования при пересечении границ. Договор страхования «Зеленая карта» заключается с владельцем транспортного средства или от его имени с водителем в отношении автомобиля, зарегистрированного в Беларусь и выезжающего за ее пределы для его использования в дорожном движении государства — члена системы «Зеленая карта». И наоборот — для автовладельцев из стран-членов системы «Зеленая карта» при въезде в Беларусь.

Напомним, в конце марта Украина отменила признание страховых сертификатов «Зеленая карта» Беларуси и России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».