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Можно ли вернуть исчезнувшие виды животных?

  • 16.05.2022, 9:14
Можно ли вернуть исчезнувшие виды животных?

На этот вопрос ответили генетики из Дании, Китая, Германии и США.

В Дании специалисты опубликовали исследование, в котором обосновали невозможность девымирания — воссоздания вымерших видов животных. Авторы статьи, группа биологов и генетиков из Дании, Китая, Германии и США, изучали вопрос на примере тушканчиковой мыши Маклеара, пишет сайт dev.by.

Этот вид животного ученые выбрали неслучайно. Мышь Маклеара вымерла относительно недавно — а значит, сохранность ее ДНК достаточно высока. Кроме того, вид довольно близок к ныне живущим. Эти факторы делали процесс восстановления последовательности ДНК более простым, чем в случае, к примеру, с мамонтами или динозаврами.

Итог — специалисты не смогли восстановить почти 5% генома животного. Части ДНК, которые не удалось воссоздать, связаны с такими важными функциями, как иммунитет и обоняние.

Ограничения делают практически невозможным восстановление генома вымерших видов — период полураспада ДНК составляет всего 521 год. Даже от недавно вымерших видов остаются скорее фрагменты генома — а значит, восстановить его полностью нереально.

«В конце концов у вас получится совсем не то животное, которое вымерло», — комментирует результаты исследования его руководитель, профессор генетики Копенгагенского университета Том Гилберт. Как он пояснил, даже незначительные изменения в ДНК существенно влияют на поведение и другие характеристики вида.

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