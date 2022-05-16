Ученые показали оригинальные цвета фресок в самом известном храме Древнего Египта 16.05.2022, 14:32

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Во время реставрационных работ ученые смогли увидеть, как выглядели росписи на стенах храма, которому уже 2 тысячи лет.

Немецкие и египетские археологи продолжают проводить реставрацию известного храма, который посвящен богу-творцу человека – Хнуму. Этот храм находится в городе Эсна, который расположен в 54 км от Луксора в Египте. Во время новых реставрационных работ ученые обнаружили первоначальные цвета и росписи в одной из частей древнего храма, сообщает «Фокус» со ссылкой на Heritagedaily.

Древние египтяне считали Хнума – богом-творцом, который создал человека из глины на гончарном круге. Также его считали богом, который был хранителем разливов Нила. Это один из самых ранних известных науке египетских богов, который также был богом плодородия.

Некоторые исторические записи гласят о том, что его также считали и создателем некоторых других египетских богов. Хнум носил титулы "Божественный Гончар" и "Владыка, сотворивший вещи из самого себя".

Строительство храма Хнума в Эсне началось еще во II веке до н.э. во времена правления Птолемеев, потомков одного из военачальников Александра Македонского, который завоевал Египет в IV веке до н.э. Сооружение храма закончилось только в I веке н.э., когда Египет был под властью Римской империи. Как раз части храма, которые были построены в римских период, сохранились лучше всего.

Во время реставрационных работ, ученым удалось обнаружить оригинальные цвета и росписи под потолком у входа в храм. Археологи смогли найти изображение 46 грифов. У 20 из них имеются головы этой птицы, которые представляют Верхний Египет, а остальные имеют голову кобры и представляют Нижний Египет.

"Красочные изображения и египетские надписи, которые нам удалось очистить пострадали за эти 2 тысячи лет от огромного слоя пыли", — говорит египетский археолог Хишам Эль-Лити.

Во время очистки одной из стен храма Хнума, ученые также обнаружили надписи на греческом языке, которые были сделаны красными чернилами. Их нанесли во времена правления римского императора Домициана (81-96 гг. н.э.). Надпись содержит информацию о дне и месяце древнеегипетского календаря и эта дата примерно соответствует времени завершения строительства храма.

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