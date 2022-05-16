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МЧС предупреждает о заморозках 17 мая по северо-западу Беларуси

  • 16.05.2022, 21:43
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МЧС предупреждает о заморозках 17 мая по северо-западу Беларуси

Ночью будет до -2°С.

Ночью 17 мая местами на северо-западной половине Беларуси на почве ожидаются заморозки до -2°С, сообщает МЧС.

Для защиты растений от низкой температуры спасатели советуют укрыть их полимерной пленкой, спанбондом или соломой.

«Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — уточнили в МЧС.

Погоду в Беларуси 17 мая будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, пишет pogoda.by. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +1…+7°С, по югу страны в отдельных районах — до +9°С. Максимальная температура воздуха днем +11…+17°С.

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