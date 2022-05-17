Изобретать велосипед 5 17.05.2022, 8:59

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Почему провалится «импортозамещение» в Беларуси и РФ.

Изобретать велосипед – новая экономическая модель Беларуси в условиях санкций

Экономическую трансформацию, которая ждет Беларусь и Россию в условиях санкций, ученые назвали «импортозамещением с технологическим регрессом». Как это будет выглядеть, описал авторитетный американский экономист с русскими корнями Олег Ицхоки.

С точки зрения экономистов, импортозамещение вообще является неэффективным. Но иногда такая стратегия может быть успешной. Например, в Латинской Америке начали процесс импортозамещения конечной продукции, нарастив при этом импорт оборудования и технологий. Так удалось наладить новые производственные процессы внутри страны.

Импортозамещение бывает успешным. Но у нас - не будет

То импортозамещение, которое сейчас придется налаживать России и Беларуси в условиях санкций, будет кардинально отличаться от вышеописанной схемы. Его особенность в том, что в первую очередь будут ограничены технологии, подчеркнул Олег Ицхоки в программе Майкла Наки.

«Сейчас начнет происходить перестройка на экономику, которая учится заново производить те же продукты. Но технологии для производства в стране нет, ее получить невозможно. С этим связан структурный сдвиг на более примитивный уровень технологий, который будет сопряжен с падением долгосрочного выпуска», - объяснил экономист.

С точки зрения импортозамещения есть три категории товаров: первая – которую произвести легко, но ее по какой-то причине не производили. Экономист взял пример, приведенный Валентиной Матвиенко, – гвозди.

«Допустим, было выгоднее гвозди импортировать откуда-то. Это не сложное производство, его можно по надобности быстро наладить в стране. Но это все равно занимает месяцы, полгода или год», - отметил Олег Ицхоки..

На этом первом уровне структурная трансформация будет иметь кризисный характер – возникнет нехватка каких-то компонентов, но вскоре их производство удастся наладить.

Заново разрабатывать уже существующие технологии

Однако есть еще две другие категории товаров, где технологии гораздо сложнее. Одна из них – товары, для производства которых технологии в стране просто нету.

«Это не самая сложная технология, но ее просто нет сейчас, и ее нужно будет разрабатывать. Это как изобретать велосипед», - сказал эксперт.

В качестве примера он привел автоматическую коробку передач, которая в России не производилась.

«Допустим, «АвтоВАЗ» разработает автоматическую коробку передач в горизонте трех-четырех лет, но это будет дорого, некачественно, неэффективно. Первые годы автомобилей с автоматической коробкой будет меньше», . отметил Олег Ицхоки.

И наконец, последняя категория товаров производится по технологиям, которые в обозримом будущем переизобрести будет невозможно.

«Например, производство чипов или самолетов. Это вещи, где технологический уровень ушел так далеко вперед, что становится просто запретительно дорого разрабатывать самому такие вещи. И единственный способ – это искать черные или серые схемы поставок таких товаров», - считает экономист.

В целом такая ситуация приведет к нехватке каких-то товаров и компонентов, которые нужны в производстве. Производство останавливается, либо продукты становятся дороже, потому что придется по сложным схемам искать каких-то контрагентов в Китае и Индии до тех пор, пока те не попадут под вторичные санкции.

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