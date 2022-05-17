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Политзаключенную Татьяну Островскую освободили из-под стражи под подписку

  • 17.05.2022, 20:13
  • 1,160
Политзаключенную Татьяну Островскую освободили из-под стражи под подписку
Татьяна Островская

Она является волонтером «Страны для жизни».

Еще одна волонтер «Страны для жизни», Татьяна Островская, освобождена из-под стражи. Ей изменили статью обвинения и 6 мая освободили под подписку о невыезде, сообщает в фейсбуке Марина Косинерова.

Сегодня стало известно, что мера пресечения была изменена для волонтера «Страны для жизни» Юлии Сырых. Ей переквалифицировали статью на более мягкую и освободили под подписку. Изначально женщину обвиняли в финансировании экстремистской деятельности (ст. 361-2 УК Беларуси).

Обе политзаключенные были задержаны в июле 2021 года.

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