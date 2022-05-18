В Сыктывкаре белорусский «казанова» обманул россиянку с сайта знакомств 1 18.05.2022, 9:08

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На сайте «Мамба» мужчина познакомился с жительницей города Емва.

В столице российской республики Коми, Сыктывкаре, суд вынес приговор 33-летнему гражданину Беларуси. Его признали виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба из-за того, что он выманил деньги у местной жительницы, сообщает zerkalo.io со ссылкой на прокуратуру.

Согласно материалам дела, весной 2020 года, когда мужчина проживал в Санкт-Петербурге, он на сайте знакомств «Мамба» познакомился с жительницей города Емва. У них завязалась переписка, мужчина обещал наведаться к ней, а тем временем под разными предлогами просил у нее деньги в долг, изначально не собираясь к ней приезжать. Женщина, поверившая в романтические отношения, за пять месяцев перевела белорусу 208 тысяч российских рублей (чуть менее 3 тыс. долларов). Видимо, встреча так и не состоялась, и оскорбленная россиянка обратилась в милицию.

В суде мужчина признал свою вину, однако не возместил ущерб. Суд приговорил его по ч. 2 ст. 159 УК РФ к одному году принудительных работ. Пять процентов его заработка будет удерживаться в доход государства. Также он должен будет вернуть женщине деньги, которые у нее выманил.

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