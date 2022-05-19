Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев

19.05.2022, 10:09

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Владислав Иноземцев

Глава Кремля даже не пытается обнаружить тренды, которые ведут мир вперед.

Hа неделе в Москве состоялся саммит ОДКБ. Главным впечатлением от него лично у меня стала явно видимая растерянность союзников России в свете всего того, что происходит вокруг нашей страны. При этом президент В.Путин рассказывал о специальной военной операции, излучая практически такую же убежденность во всем, что он говорил, какой он поражал слушателей и до этого.

Наблюдение за саммитом вызвало у меня некоторые размышления об особенностях лидерства в современной России. Мир давно уже живет в эпоху перемен, и для политика в таких условиях есть два варианта действий: с одной стороны, можно "плыть по течению", в той или иной мере учитывая происходящее, и, с другой стороны, пытаться предвосхитить новые тренды и опередить события. Первый подход стоит назвать оппортунистическим, второй – лидерским. Судя по действиям большинства западных политиков, лидерство сегодня в явном дефиците. Однако на фоне этой дилеммы путинский подход выглядит совершенно особенным.

В.Путин даже не пытается обнаружить тренды, которые ведут мир вперед. Он изначально считает все перемены опасными и деструктивными. Ему кажется, что мир должен управляться так, как это происходило в XIX веке, а самая высокая технология воплощена в пишущей машинке и "Москвиче" без ремней безопасности и с ручной коробкой передач. При этом удивительный талант российского президента состоит в том, что ему удается навязать свое мнение о необязательности прогресса крайне широкому кругу людей – в том числе и тем, кто наблюдает его реальность ежедневно и ежечасно.

Лидерство В.Путина основано не на предвосхищении будущих трендов, а на их полном "обнулении" – и, как мы видим, это действует превосходно.

Российский президент верит в распад ЕС также истово, как Ж.Моннэ и Р. Шуман верили в его становление; он также убежден в упадничестве Америки как большинство западных политиков в ее безграничном совершенстве. И именно постольку, поскольку его точка зрения явно выходит за пределы обыденной реактивной политики, она воспринимается – и не может не восприниматься – как воплощение лидерства. Именно поэтому партнеры В.Путина, даже понимая, что его прогнозы не могут сбыться, завороженно внимают его речам и допускают, что в чем-то он может оказаться прав (к тому же человеческое мировосприятие всегда позитивно воспринимает отсылку к чему-то уже существовавшему, а не фантазийным сущностям).

Кремль сегодня, на мой взгляд, неимоверно удачно воспользовался глобальным кризисом лидерства и предложил свою его версию – низводящую реальность и законы ее развития до не стОящих внимания бессмыслиц. Как говорила одна моя однокурсница по университету о советских обществоведах: "мы не исследуем реальность – мы ее придумываем". Придумывание реальности стало делом жизни российской политической элиты – и принесло ей огромные политические и экономические дивиденды.

Проблема, однако, только в одном: придуманная реальность порой может столкнуться с объективной. И тогда никакая сила духа уже не способна помочь. При этом что-то мне подсказывает, что время эволюционной политики заканчивается, и вскоре появятся лидеры новой генерации, обладающие собственными планами переустройства мира – с прицелом на оригинальные, а не музейные, конфигурации

Владислав Иноземцев, Telegram

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