«Санта Бремор» прекратила поставки семги в Россию

«Санта Бремор» прекратила поставки семги в Россию4
- 19.05.2022, 10:42
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У предприятия начались проблемы из-за санкций.
Прекращение поставок норвежского сырья вынудило крупнейшего белорусского переработчика рыбы остановить продажи семги в России. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Российская газета изучила онлайн-витрины российских магазинов и обнаружила отсутствие в ассортименте семги под маркой «Русское море», которую поставляло белорусское СП «Санта Бремор». В крупных сетях изданию подтвердили прекращение поставок семги и форели под брендом белорусского производителя.
По информации представителей сети «Лента», от него было получено уведомление о сложностях с отгрузками из-за нехватки сырья. Ситуация может измениться в июне. В другой сети подтвердили сокращение ассортимента «Русского моря», но там связали это с ростом цен.
В самом «Санта Бремор» на вопросы «Коммерсанта» не ответили. Издание полагает, что у белорусского переработчика возникли проблемы с получением норвежского сырья после нападения России на Украину.