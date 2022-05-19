В Энергодаре внезапно вспыхнул «любимый» гостиничный комплекс оккупантов 1 19.05.2022, 11:56

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Здание было заселено российскими захватчиками и коллаборантами.

Внезапный пожар вспыхнул в гостиничном комплексе в Энергодаре Запорожской области. Коттедж облюбовали российские оккупанты и коллаборанты.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло в трехэтажном коттедже "Сосновый бор", который захватили россияне.

"Как стало известно бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик и его назначенный заместитель из Макеевки в ходе превращения гостиничного комплекса в свою резиденцию не справились с напряжением. В одном из помещений произошел пожар", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали подразделения Государственной службы чрезвычайных происшествий.

"Даже дети знают, что с огнем шутки плохи! Но это не об орках! Еще раз подчеркиваем: Неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к трагическим случаям, не совместимым с жизнью. Особенно это актуально во время войны", - пошутил Орлов.

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