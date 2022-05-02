Выбор России теперь выглядит так: самоубиться скопом или проиграть 6 2.05.2022, 15:41

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Владимир Пастухов

Ничем иным ядерную истерику Симоньян объяснить нельзя.

Доктор политических наук University College of London Владимир Пастухов рассказал о том, во что же такое вляпалась по собственной воле Россия.

— Допустим, Николай Платонович (Патрушев) абсолютно прав, и Украина — это только ширма для США и их сателлитов, которые ведут войну против России руками украинцев, — пишет политолог. — Тогда во что же мы такое, простите, по собственной воле вляпались?

У Жванецкого была замечательная реприза о воображении. Мол, включаем воображение и видим крутого олигарха, яхта, Ницца, пять любовниц и все такое. А выключаем воображение — и видим старого больного человека, замусоленного жизнью, с кучей жадных родственников и яхтой, на которой большую часть года отдыхает его охрана и прислуга. Так и в нашем случае.

Включаем воображение и видим маленькую победоносную войну с блицкригом, парадом Победы на Крещатике, Януковича на Банковской и толпы встречающих его радостных денацифицированных украинцев. Выключаем воображение, однако (привет, Миша), и видим не густонаселенную, хотя и очень большую страну с ВВП около 1,7 триллионов долларов США и военным бюджетом около 66 миллиардов долларов США, втянувшуюся в затяжную и кровопролитную войну с альянсом (будем принимать в расчет только страны-члены НАТО) с совокупным ВВП около 36,1 триллионов долларов США и солидарным военным бюджетом 1092 миллиарда долларов США.

Цифры приблизительны и на 2020 год, но общее представление о соотношении сил они дают: где-то 15:1.

Итак, если Украина — всего лишь прокси-страна, через голову которой Россия объявила и ведет теперь войну с НАТО, то это значит, что кремлевские старцы сознательно втравили Россию в противостояние с пятнадцатикратно превосходящим ее противником. ОK, враждебный отныне Гугл, но, может быть, у России в этой войне есть достойные союзники, типа Китая и Индии? Но нет, Россия ведет эту войну без союзников. Китай, Индия, так же, как и Турция, занимают в лучшем случае нейтральную позицию, но готовы подзаработать на трудностях России, покупая ее продукцию втридешево и продавая ей санкционные продукты втридорога. Ничего личного, только бизнес.

Ситуация видится пока следующим образом: Россия годами воюет в одиночку, а Украину снабжают оружием и деньгами страны, контролирующие четверть мирового ВВП и являющиеся лидерами в производстве вооружений. Перспективненько.

То есть лучше бы Николай Платонович ошибся насчет роли США и НАТО, а то, неровен час, до сограждан, наконец, дойдет, что, собственно, произошло. Но кое-кто, похоже, уже понял. Ничем иным ядерную истерику Симоньян объяснить нельзя. Выбор России теперь выглядит так: самоубиться скопом или проиграть. На мой взгляд, Россия созрела для нового референдума. Вопрос уже сформулирован.

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