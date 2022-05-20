ЧМ-2022 по хоккею: дубль Карачуна помог немцам разобраться с итальянцами 20.05.2022, 19:07

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В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею состоялось два матча.

Pressball.by приводит их результаты.

Великобритания — Финляндия — 0:6

Шайбы: 0:1 — Фриман (6.48). 0:2 — Хиетанен (11.38). 0:3 — Филппула (26.40). 0:4 — Армиа (28.27). 0:5 — Маеналайнен (49.01). 0:6 — Райала (55.42).

Турнирное положение в группе "В": Финляндия — 13 очков (5 матчей), Швеция — 11 (4), США — 8 (4), Чехия — 7 (4), Норвегия — 5 (4), Австрия — 3 (4), Латвия — 3 (4), Великобритания — 1 (5).

Германия — Италия — 9:4

Шайбы: 1:0 — Карачун (5.01). 2:0 — Вайссманн (6.17). 3:0 — Элиц (13.14). 4:0 — Фишбух (17.58). 5:0 — Райхел (25.01). 5:1 — Траверса (25.37). 6:1 — Фишбух (34.55). 7:1 — Элиц (41.24). 8:1 — Карачун (42.45). 8:2 — Фриджо (47.26). 8:3 — Мантенуто (49.50). 9:3 — Сорамис (57.04). 9:4 — Петан (59.41).

Форвард сборной Германии Александр Карачун забросил в матче две шайбы. 27-летний нападающий — сын экс-форварда сборной Беларуси Виктора Карачуна.

Турнирное положение в группе "А": Канада — 12 очков (4 матча), Швейцария — 12 (4), Германия — 12 (5), Дания — 6 (4), Франция — 5 (4), Словакия — 3 (4), Италия — 1 (5), Казахстан — 0 (4).

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