Сборные и клубы Беларуси и РФ отстранены от участия в европейских турнирах по баскетболу 1 20.05.2022, 22:18

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FIBA Europe выступила с заявлением.

Из-за войны в Украине 18 мая Международная федерация баскетбола (FIBA) исключила сборные Беларуси и России со всех своих турниров. Сегодня ее примеру последовала и европейская федерация (FIBA Europe). Пресс-релиз размещен на официальном сайте FIBA, пишет zerkalo.io.

В заявлении сказано, что европейские турниры не будут проводиться в Беларуси или России до дальнейшего уведомления, а все команды из этих стран отстранены от участия в предстоящих соревнованиях.

Если брать Беларусь, то это касается молодежных сборных разных возрастов (они пропустят старты этим летом), следующего розыгрыша женского Еврокубка, где в прошлом сезоне выступал минский «Горизонт», и мужской Лиги чемпионов, где в последние годы принимали участие столичные «Цмокi» (о ЛЧ было объявлено на отдельном заседании). Мужская национальная сборная не сыграет в предварительном раунде к Евро-2025.

А вот про женскую национальную команду, которая играет в отборочном турнире к чемпионату Европы-2023 и уже успела победить в двух поединках, не сказано ни слова. Впрочем, не удивимся, если до возобновления матчей в ноябре этого года, ситуация изменится.

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