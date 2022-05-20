«Горящих путевок ждать не стоит» 3 20.05.2022, 22:44

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Каким будет для белорусов отпускное лето-2022?

Привычный белорусам летний отдых в этом году вряд ли будет таким, как прежде. Из-за военных действий в Украине перелеты в Турцию и Египет занимают намного больше времени. Открытая после ковида Европа с ее популярными курортными локациями (и аэропортами, из которых белорусы дешево летали) многим недоступна из-за сложностей с шенгенскими визами. В топ популярных летних направлений врываются знойные ОАЭ. «ОфисЛайф» обсудил с экспертом по туризму Лилией Кобзик, каким будет отпускное лето-2022.

Египет

— Египет сдал позиции из-за логистики путешествия. Маршрут стал более длинным и долгим: если в прошлом году мы были вынуждены облетать только Украину (после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске соседняя страна закрыла воздушное пространство для наших самолетов. — Прим. ред), то сейчас облетаем еще и юг России (из-за военных действий в Украине. — Прим. ред). Сейчас самолет с туристами летит через Казахстан, садится и дозаправляется в Актау. Время в пути — около 8 часов. Не все туристы готовы к такому длительному перелету, к тому же билет, а соответственно, и стоимость тура подорожали более чем на 100 долларов, — объясняет эксперт.

Сколько стоит отдохнуть в Египте этим летом?

Цены на туры стартуют приблизительно с 600 долларов на взрослого на 8−9 ночей, любимые же нашими туристами «пятерочки» с «все включено» обойдутся примерно в 1000 долларов на человека.

Турция

— Турция летом — наше все! Так было всегда и, похоже, останется в этом году, — говорит Лилия Кобзик. — Белорусские турфирмы и «Белавиа» уже с месяц раскручивают сезон чартерных полетов. Наши самолеты уже летают в Анталью — и они заполнены, в конце мая должны открыться перелеты в Бодрум, Мармарис, Кушадасы.

Нужно учитывать, что в этом путешествии тоже увеличилось время в пути — по тем же причинам. Теперь полет через Казахстан занимает 6 часов. Билеты, разумеется, тоже подорожали.

Сколько стоит отдохнуть в Турции этим летом?

Цены на туры с вылетом из Минска, например, в июле стартуют приблизительно с 750 долларов на взрослого на 8−9 ночей за отдых в отеле 4*, «пятерочки» с «ультра все включено» обойдутся где-то в 1300—1500 долларов на человека.

Грузия

— Грузию белорусы в последние годы очень любят, — констатирует эксперт. — Причем не только в виде пляжного отдыха, но и экскурсионного. Европейский сервис, вкусные недорогие еда и напитки, гостеприимный народ, огромный выбор апартаментов и отелей. А сейчас это еще и одна из немногих стран с морем, с которой у Беларуси есть прямое авиасообщение: «Белавиа» летает в Батуми, Кутаиси и Тбилиси. В последнее время количество рейсов в Батуми сократилось: власти Грузии пересмотрели согласованное количество рейсов в этот город. Но туда можно добраться через Кутаиси — дорога на автобусе из одного города в другой займет около двух часов, — поясняет эксперт.

Сколько стоит отдохнуть в Грузии этим летом?

Перелет из Минска в Батуми или Кутаиси и обратно обойдется от 1000 рублей. Проблема только в том, что, похоже, билетов уже очень мало: на сайте авиаперевозчика доступны единичные квитки совсем не на все летние даты, на некоторые рейсы остались билеты только в бизнес-класс.

Стоимость жилья в Батуми на одного человека, например, за 10 дней в июле стартует с 50 долларов за койку в хостеле и доходит до 1000 долларов за номер в хорошем отеле.

Объединенные Арабские Эмираты

— Еще несколько лет назад белорусы предпочитали отдыхать в Эмиратах не летом — уж очень жарко, — рассказывает эксперт по туризму. — Сейчас же оценили и туры в летние месяцы: да, температура воздуха высокая, но в ОАЭ сухой климат, отличные отели, прекрасные пляжи, купание в Персидском заливе, вся инфраструктура вплоть до остановок транспорта кондиционирована, отличные сервис и шопинг. Направление стало очень популярным — это люкс, который частично заменил нам Грецию и Италию.

Сколько стоит отдохнуть в ОАЭ этим летом?

Цены на туры с вылетом из Минска, например, в июле стартуют приблизительно с 1000 долларов на человека на 8−9 ночей за отдых в отеле 4*, с размещением в «пятерке» можно отдохнуть по средней цене в 2000 долларов на взрослого.

— Во все остальные любимые нами «пляжные» страны — от европейских до азиатских курортов — вылететь из Минска прямыми рейсами белорусы пока не могут. Например, в страны Юго-Восточной Азии можно отправиться с пересадкой в Дубае или Стамбуле.

Для тех, кто хочет отдохнуть на курортах Греции, Италии, Испании, Черногории и Хорватии, белорусские турфирмы разработали программы со стыковками в Стамбуле либо с перелетом лоукост-перевозчиками из аэропортов Польши и Литвы.

Цена бюджетного 7-дневного тура в Европу составляет около 500 евро. Этот путь — только для тех, у кого уже есть действующая шенгенская виза. Либо же турфирмы могут обеспечить клиентов визовой поддержкой под конкретный тур, — рассказывает Лилия Кобзик.

Автобусом — на европейские пляжи

Весной 2022-го случилось то, чего больше всего на свете ждали почти все белорусские турфирмы (и туристы, конечно, тоже) — наземные границы открылись, для выезда больше не нужны основания. Плюс почти все европейские страны сняли въездные ковидные ограничения. Самое важное: границы открыла Польша — и белорусские турфирмы теперь могут возить туристов в автобусные комбинированные путешествия по Европе.

— Раньше белорус без европейского сертификата о вакцинации был туристом второго сорта. Когда ограничения сняли, люди обрадовались: теперь можно путешествовать только с паспортом и визой. Но в ней-то и оказалась основная сложность, — говорит Лилия Кобзик.

Сейчас белорусам в Минске шенгенские визы выдают только консульства Италии, Венгрии, Греции и Франции (Франция — при наличии европейского сертификата о вакцинации). В Москве белорусские граждане могут записаться на получение многократной шенген-визы в Испанском визовом центре.

В Минске на подачу документов записаться очень сложно, посольства и визовые центры не справляются с потоком желающих. Раньше 70−80% виз белорусам выдавали Литва, Латвия и Польша — теперь же они не оформляют визы типа С.

— Автобусный туризм понемногу оживает, и это очень хорошо. Сейчас есть туры в Италию, Венгрию, Грецию, Испанию и Хорватию. В нынешних условиях фирмы объединяются и пытаются всем миром загрузить один автобус. К счастью, уже есть первые успешные поездки, — рассказывает эксперт.

Сколько стоит поехать в Европу на автобусе этим летом?

Стоимость автобусного тура из Минска, например, в Италию в июле — от 400 до 600 евро в зависимости от продолжительности и программы.

Отдыхаем в Беларуси

— Внутренний туризм после отключения Беларуси от сервисов Booking и Airbnb пребывает в сложной ситуации. Есть попытки создать их отечественный аналог, но пока это нерабочий вариант, — сетует Лилия Кобзик. — Дают возможность подобрать варианты усадебного отдыха некоторые интернет-порталы. Но объекты агротуризма все же больше рассчитывают на постоянных клиентов. Наши усадьбы — уже давно популярный у белорусов вид отдыха, и на хороших объектах полная бронь на лето задолго до сезона.

Сколько стоит отдохнуть в белорусской усадьбе этим летом?

Вариантов очень много: усадьбы отличаются расположением, бытовыми условиями, программами питания. Провести 10 дней в июле в белорусской сельской местности на всем готовом можно и за 200 долларов, и за 1000 долларов.

Ждать ли горящих путевок?

В этом году рассчитывать на дешевые туры белорусам точно не стоит, уверена эксперт по туризму:

— Горящих путевок не будет. Почему-то многие думают, что отельеры потеряли российских и украинских туристов и теперь сделают огромные скидки, чтобы заполнить отели. Но это не так. Туристический рынок просто переформатировался: отдыхать в этом сезоне поехали европейцы — те самые, которые два года сидели в локдаунах. Отели заполнены. Так что не стоит ждать низких цен — можно планировать отдых уже сейчас.

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