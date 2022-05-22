закрыть
22 мая 2022, воскресенье, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Войска РФ понесли потери и были отброшены от Северодонецка

3
  • 22.05.2022, 10:27
  • 6,596
Войска РФ понесли потери и были отброшены от Северодонецка

Оккупанты штурмовали город с четырех направлений.

Российские оккупанты пытались прорваться к Северодонецку с четырех направлений, получили отпор и отступили.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на предыдущие позиции... Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового... Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов ими продолжились. Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста вблизи железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", - сообщил он.

Гайдай также отметил, что позиции украинских войск на фронте русские обстреливают вдоль всей линии соприкосновения вблизи Лисичанска и Северодонецка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив