Войска РФ понесли потери и были отброшены от Северодонецка

Войска РФ понесли потери и были отброшены от Северодонецка3
- 22.05.2022, 10:27
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Оккупанты штурмовали город с четырех направлений.
Российские оккупанты пытались прорваться к Северодонецку с четырех направлений, получили отпор и отступили.
Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на предыдущие позиции... Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового... Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов ими продолжились. Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста вблизи железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", - сообщил он.
Гайдай также отметил, что позиции украинских войск на фронте русские обстреливают вдоль всей линии соприкосновения вблизи Лисичанска и Северодонецка.