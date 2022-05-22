Как выглядят самые дешевые «однушки» в Минске, в которых сразу можно жить 22.05.2022, 11:16

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Есть варианты и в новостройках.

Журналисты собрали пять недорогих однокомнатных квартир из базы Realt. В них можно заезжать сразу после покупки. Есть варианты возле метро и в Минск Мире. А самая дорогая квартира из подборки стоит 44 500 долларов.

Райниса, 19

Однокомнатная квартира около метро «Партизанская». Второй этаж пятиэтажной хрущевки.

31 «квадрат» общей площади, 19 из которых жилая. Кухня — 5,8 «квадрата».

— В квартире хороший ремонт с заменой всех коммуникаций, — написано в объявлении. На полу в комнате доска покрыта лаком.

Заменена проводка на кухне. Заменены все трубы, установлены счетчики газа и воды. На полу в кухне и санузле — плитка.

Дом в тихом дворе с развитой инфраструктурой: магазины, банки, кафе и рестораны, универмаг "Беларусь", фитнес-зал, детские сады, школы, рядом с домом парк Чингиза Айтматова и Слепянская водная система. 10 минут пешком до станции метро «Партизанская».

Стоимость квартиры — 43 тысячи долларов.

Голодеда, 16

Однокомнатная квартира в Чижовке.

Пятый этаж панельной пятиэтажки. 35 «квадратов», 17 жилые. Есть просторная гардеробная и балкон. Санузел раздельный. На полу в комнатах лежит ламинат. Окна выходят во двор.

Рядом с домом есть детская площадка и открытая парковка. Около дома находится 135 школа, в 5 минутах ходьбы еще две школы — № 124 и № 112. Рядом несколько детских садов, поликлиника, ТЦ и Чижовский рынок. В нескольких минутах от дома река Свислочь и Чижовское водохранилище.

Стоимость квартиры — 41 900 долларов.

Ванеева, 28

Однушка в районе площади Ванеева. Пятый этаж панельной пятиэтажки.

Общая площадь — 31,9 «квадрата», жилая — 19. Кухня — 5,8 «квадрата». В квартире совмещенный санузел, есть балкон. Установлены новые счетчики.

— Дом прошел модернизацию, — уточняется в объявлении.

Развитая инфраструктура: детский сад во дворе дома, школы, поликлиники. Рядом с домом парк, стадион.

Стоимость квартиры — 44 500 долларов.

Партизанский проспект, 46

Квартира рядом с метро «Партизанская».

Второй этаж кирпичной пятиэтажки 1961 года постройки. В 2022 году в доме прошел капремонт. Общая площадь — 30,4 «квадрата», жилая — 18,6, кухня — 5,8. Есть застекленный балкон. Санузел в квартире совмещенный. На полах лежит ламинат. В комнате и прихожей аккуратный ремонт, в санузле ремонт не сделан.

Стоимость квартиры — 42 990 долларов.

Кижеватова, 3Д

Однушка свободной планировки в Минск Мире.

Шестой этаж двадцатипятиэтажного каркасно-блочного дома. 28 «квадратов» общей площади, 18 — жилой. Кухня — 8 квадратов. Есть застекленная лоджия. Санузел в квартире совмещенный. На полу лежит ламинат. Установлены стеклопакеты и счетчики воды. Все окна панорамные.

Стоимость квартиры — 41 200 долларов.

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