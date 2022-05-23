Кому в Минске отключат горячую воду с 23 по 30 мая? 23.05.2022, 10:57

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Список адресов.

На сайте предприятия «Минсккоммунтеплосеть» опубликовали список адресов, по которым в период с 23 по 26 мая будет планово отключено горячее водоснабжение.

С 23 мая горячая вода будет отключена по адресам: улица Тепличная, 1, а также улица Маяковского, 135, корпус 1.

С 24 мая без горячей воды останутся следующие адреса: 50 лет Победы, 1,1к1; 1к2; 3,3Б; 5к1; 5к2; 5А; 7,9,10,11,12,14,15,17,18,19,21,23; улица Героев 120-й Дивизии, 17; улица Гуртьева, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26; улица Каховская, 26; проспект Независимости 202,202/3; улица Путилова, 1,3; улица Рогачевская, 1,3,5,7,7А; 9,19; Сморговский тракт, 1,3,7,9,10; улица Фогеля, 1В; 1Г; 1Е; 1К; 1Л; 1,5,7,9,19; ВАРБ; улица Червякова, 50,52,62,64,64А; военная часть 29766.

С 25 мая горячее водоснабжение будет планово отключено по следующим адресам: военная часть 31802; военная часть 2007; улица Красина, 7,9,20,22,23,24,25,27,29,31,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65; улица Павловского, 30,32,34,40,42,44,46,48,50Б; 50,54А; 54.

С 26 мая горяча вода будет отключена по улицам: Асаналиева, 14,16,18; Жлобинская, 12; Кижеватова, 60к1; 60к2; 60к3; 60к4; 60к6; 60к7; Корженевского пер., 8, 26; Пирогова, 6; Пуховичская, 5А; 14,18; Серова, 1А; 3А; 3, 5А; 15,17,31,33,54.

С 30 мая горячее водоснабжение будет отключено по следующим адресам: улица Маневича, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17.

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