Видеофакт: Водитель лихо разгонял всех на МКАД, пока сам не ушел в отбойник 11 23.05.2022, 13:01

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ДТП произошло сегодня утром.

На МКАД ничего не меняется, там по-прежнему находятся те, кому очень важно ехать в крайней левой полосе. Иногда это заканчивается плохо. Сегодня утром один такой водитель лихо сгонял всех со своего пути, пока в конце концов сам не потерял управление. Авария попала на видео, пишет onliner.by.

Сегодня утром на внутреннем кольце МКАД, чуть не доезжая до поворота к улице Слободской, водители могли видеть разбитый автомобиль у отбойника.

— Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник, авто развернуло. Повреждения достаточно сильные. На удивление, водителя не видно, — рассказал наш читатель.

Еще один автомобилист прислал корреспонденту видео со своего регистратора. На записи видно, каким образом машина прилетела в ограждение.

— Ехал в левой полосе, моя скорость — 100—110 км/ч, — рассказал автор видео.

Renault ехала быстрее. У машины уже были повреждения и спереди, и сзади, а водитель был необычайно напорист: согнал из левой и нашего читателя, и Audi впереди. Для этого он прижимался вплотную к автомобилю перед собой и висел в зеркалах, пока тот не освобождал дорогу.

В конце концов, провернув в очередной раз этот фокус, водитель стал вести себя еще более странно.

— Как-то он вилял подозрительно, — говорит очевидец. — Рулем активно крутил, вот и понесло по песочку на разделительной.

Видно, как Renault по странной траектории стал приближаться к ограждению слева. Резко свернув вправо, чтобы избежать столкновения, водитель стал терять контроль над автомобилем. В итоге спустя несколько мгновений машина ушла вправо через все полосы МКАД и врезалась в отбойник.

— За рулем был молодой мужчина, — добавил автор видео.

Куда исчез этот человек после ДТП, пока достоверно неизвестно. Спустя какое-то время разбитый автомобиль был уже огорожен конусами, что может указывать на то, что на месте побывали сотрудники ГАИ. Они же могли увезти водителя, к примеру, на освидетельствование. Пока это только версия.

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