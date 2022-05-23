Какая погода ждет белорусов на неделе? 23.05.2022, 13:54

3,696

Прогноз на 24 - 26 мая.

24 мая погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается, что будет ночью малооблачно, днем переменная облачность. Без осадков, пишет pogoda.by.

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит +1 ..+7°С, местами на почве заморозки 0..-2°С, максимальная температура воздуха днем +18.. +24°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

25 мая страна останется в области повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу страны начнет сказываться влияние атмосферного фронта. Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по юго-западу до +12°С; максимальная днем +19 ..+24°С, по югу до +26°С.

25 мая погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8.. +14°С, максимальная днем +16.. +23°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».