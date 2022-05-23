закрыть
23 мая 2022, понедельник, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минобороны Украины рассказали, от чего зависит скорость победы в войне

1
  • 23.05.2022, 20:38
  • 6,950
В Минобороны Украины рассказали, от чего зависит скорость победы в войне

Назван ключевой фактор.

Скорость победы Украины в войне против РФ зависит от интенсивности и качества военной помощи, которую предоставляет Запад. Сейчас ВСУ более всего нуждаются в тяжелом вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.

"Следует понимать, что на самом деле сейчас стоит главный вопрос: как быстро мы сможем победить Россию и завершить войну? Ответ на этот вопрос зависит от интенсивности помощи и ее качества. Что я имею в виду под "качеством". Мы прежде всего нуждаемся в тяжелом вооружении, это ключевое. Вот это и будет определять скорость нашей победы", - подчеркнула Маляр.

популярное за неделю

Мнение

Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников
Шизофашизм
Шизофашизм Леонид Невзлин
Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев