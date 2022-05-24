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Стали известны подробности трагедии в Ратомке, где семья попала под поезд

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  • 24.05.2022, 21:31
  • 15,612
Стали известны подробности трагедии в Ратомке, где семья попала под поезд

Женщина была беременна.

В понедельник около 22.00 в Минском районе произошла трагедия: на остановке «Ратомка» поезд «Минск-Витебск» сбил семью — родителей и годовалого малыша. Все они погибли. По словам жителей агрогородка, в тот вечер семья планировала добраться в Минск, а оттуда — в Пинск, пишет zerkalo.io.

Местные жители рассказывают, что семья жила в трехэтажке на улице Речной. У их родственника в доме была социальная «однушка», и примерно год назад молодые родители с малышом сюда переехали.

Соседи говорят семья жила очень скромно, «можно сказать, даже бедно». Мужчине было 32 года, его жене — 22, ребенок — годовалый. Жена была беременна, «живот был сильно заметен».

— Сказать о них много я не могу, они люди не общительные. Девушка выходила на улицу нечасто. Не замечала, чтобы она с кем-то из мамочек особо здоровалась, — делится наблюдениями одна из местных жительниц, которая живет по соседству. — Обычно, если встречаешь ее на улице, она шла с мужем и коляской.

Мужчина, продолжают собеседница, работал то ли в Минске, то ли в Молодечно.

— Говорили, вроде бы был дворником, — рассказывает собеседница.

По ее словам, в понедельник в районе 20.30 семья с вещами направилась в сторону электрички.

— До остановки от нас недалеко: минут 20 пешком, но вещей у них было много, поэтому во дворе их подобрала машина. Не знаю, кто-то их подвез или это был Uber, — продолжает она.

По той информации, которая есть у соседей, молодые люди поссорились с дядей и собирались в Пинск.

— Где-то там у мужчины есть домик, — рассказывает собеседница. — Примерно в начале десятого они вернулись, может быть, что-то забыли, а потом снова спешили в сторону остановки.

В 21.54 из Ратомки идет электричка на Минск. Возможно, предполагают местные жители, на нее пара и спешила, чтобы добраться до Минска, а оттуда в Пинск.

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