Глава МИД Турции впервые за десять лет посетил Палестину и Израиль

Глава МИД Турции впервые за десять лет посетил Палестину и Израиль3
- 24.05.2022, 23:16
Среди тем — восстановление двусторонних контактов, а также строительство израильско-турецкого трубопровода.
Впервые за десять лет высокопоставленный турецкий политик посещает Израиль и Палестину. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры в Рамалле, а в среду встретится с израильскими министрами.
Среди тем — восстановление двусторонних контактов, а также строительство израильско-турецкого трубопровода для экспорта природного газа в Европу.
Мевлют Чавушоглу приземлился в аэропорту Тель-Авива во вторник утром и сразу отправился в Рамаллу, где его принял президент Палестины Махмуд Аббас. Состоялись также переговоры господина Чавушоглу с его палестинским коллегой Риядом аль-Малики.