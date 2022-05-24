Глава МИД Турции впервые за десять лет посетил Палестину и Израиль 3 24.05.2022, 23:16

МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ

Среди тем — восстановление двусторонних контактов, а также строительство израильско-турецкого трубопровода.

Впервые за десять лет высокопоставленный турецкий политик посещает Израиль и Палестину. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры в Рамалле, а в среду встретится с израильскими министрами.

Среди тем — восстановление двусторонних контактов, а также строительство израильско-турецкого трубопровода для экспорта природного газа в Европу.

Мевлют Чавушоглу приземлился в аэропорту Тель-Авива во вторник утром и сразу отправился в Рамаллу, где его принял президент Палестины Махмуд Аббас. Состоялись также переговоры господина Чавушоглу с его палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

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