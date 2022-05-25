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«Курс валюты вырос, а страховку до сих пор не выплатили»

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  • 25.05.2022, 8:43
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«Курс валюты вырос, а страховку до сих пор не выплатили»

Белорусские автомобилисты столкнулись с новой проблемой.

В редакцию "Автобизнеса" обратился читатель Денис, который стал участником ДТП не по своей вине. При этом страховое возмещение он не может получить уже почти два месяца, а за это время курсы валют скакнули вверх.

"Так или иначе, но мы, готовясь к ремонту, рассчитываем бюджет в долларах или евро, да и стоимость запчастей порой привязывается к валютам. Доходы наши при этом остаются на прежнем уровне, – рассказывает Денис. – Страховку не могу получить уже давно. Дело тут не в страховой организации, я их полностью понимаю, поскольку из-за проведения экспертизы этот процесс затягивается. Но разница курсов, которые мы видим в последнее время, заставляет задуматься, а не потеряю ли я на этой разнице? Мне могут пересчитать страховое возмещение в связи с ростом курса того же евро?"

Пересчеты, дни и евро

Для начала напомним, что в соответствии с Указом №531 "Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов ответственности по отдельным видам обязательного страхования", компенсация вреда по обязательной страховке в случае ДТП установлена в евро (максимальный размер – 10 тысяч евро). При этом страхуется не автомобиль, как порой многие считают, а гражданская ответственность его владельца. Страховка распространяется на любого человека, который управляет машиной на законных основаниях.

Как следует из другого Указа №530 "О страховой деятельности", страховщик выплачивает возмещение в размере, рассчитанном в соответствии с этим документом. Физлицам деньги переводят в течение трех дней после составления акта о страховом случае. Это основополагающий документ, после появления которого можно говорить о каких-либо конкретных сроках получения страховки. Но чтобы такой документ появился, у страховщика должны быть достаточные основания, поэтому задержки имеют место быть по разным причинам: не получены ответы на запросы, не окончены экспертизы и прочее.

По общему правилу расчеты должны осуществить в течение 20 рабочих дней после получения заявления о ДТП. Исключение – случаи, когда нет необходимых для выплат документов (то, о чем мы говорили выше).

А теперь к самому главному. Если страховщик за два месяца со дня подачи заявления о ДТП так и не произвел выплату страхового возмещения, то размер причиненного вреда должен быть пересчитан исходя из установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля по отношению к евро на день составления акта о страховом случае. При увеличении (ревальвации) официального курса перерасчет не производится. Деньги гражданам Беларуси выплачивают в отечественных рублях, а нерезидентам нашей страны – в свободно конвертируемой валюте или российских рублях.

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