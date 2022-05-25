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Зеленский: Вопрос в том, с каким президентом России Украина будет договариваться о мире

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  • 25.05.2022, 10:51
  • 3,946
Зеленский: Вопрос в том, с каким президентом России Украина будет договариваться о мире
Владимир Зеленский

За столом переговоров может быть уже не Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный процесс обязательно будет.

Об этом глава украинского государства заявил во время Украинского завтрака в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда эта война может закончиться? Это зависит от желания разных сторон, желания, прежде всего, Запада относительно твердости и вооружения, финансовой силы Украины. Желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми.

Также это зависит от желания РФ. Потому что эта война в любом случае закончится. ...

В любом случае будет мирный процесс, будет стол переговоров, будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина.

Это уже зависит от желания действующего президента России", - отметил он.

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