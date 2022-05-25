Зеленский: Вопрос в том, с каким президентом России Украина будет договариваться о мире

Зеленский: Вопрос в том, с каким президентом России Украина будет договариваться о мире6
- 25.05.2022, 10:51
- 3,946
За столом переговоров может быть уже не Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный процесс обязательно будет.
Об этом глава украинского государства заявил во время Украинского завтрака в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда эта война может закончиться? Это зависит от желания разных сторон, желания, прежде всего, Запада относительно твердости и вооружения, финансовой силы Украины. Желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми.
Также это зависит от желания РФ. Потому что эта война в любом случае закончится. ...
В любом случае будет мирный процесс, будет стол переговоров, будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина.
Это уже зависит от желания действующего президента России", - отметил он.