Зеленский: Вопрос в том, с каким президентом России Украина будет договариваться о мире 6 25.05.2022, 10:51

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Владимир Зеленский

За столом переговоров может быть уже не Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный процесс обязательно будет.

Об этом глава украинского государства заявил во время Украинского завтрака в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда эта война может закончиться? Это зависит от желания разных сторон, желания, прежде всего, Запада относительно твердости и вооружения, финансовой силы Украины. Желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ. Воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми.

Также это зависит от желания РФ. Потому что эта война в любом случае закончится. ...

В любом случае будет мирный процесс, будет стол переговоров, будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина.

Это уже зависит от желания действующего президента России", - отметил он.

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