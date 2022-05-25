Жителям деревни в Горецком районе приходится на руках носить умерших на кладбище 3 25.05.2022, 12:47

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Дорога к нему пропала.

В деревне Шелохановка Паршинского сельского совета, что в Горецком районе Могилевской области, перепахали дорогу на кладбище, и теперь попасть туда практически невозможно. Люди жалуются, что умерших приходится нести к месту погребения по бездорожью на руках. Об этой ситуации написал портал horki.info.

По словам местных жителей, расстояние от деревни до кладбища — примерно километр. В прежние времена добраться туда не составляло труда — хорошо укатанная грунтовая дорога была сравнительно чистой не только летом, но и в осенне-весеннюю распутицу. Но в последнее время ситуация изменилась.

— Дорогу нашу стали перепахивать. И с тех пор кладбище стало для нас практически недоступно. Ни проехать, ни пройти туда не получается, можно ноги переломать. Вот пример: в ноябре прошлого года у меня умерла мама, мы едва смогли доставить гроб к могиле. Хорошо, что была сухая погода! А вот помянуть на кладбище через девять дней мы ее уже не смогли — земля намокла, и мы туда не смогли пробраться, — рассказала жительница деревни Ирина Александровна.

Женщина добавила, что, когда умерла ее тетушка, рабочие «Коммунальника» были вынуждены нести гроб на руках.

Чтобы ухаживать за могилами близких, люди пытались попасть на кладбище со стороны соседней Макаровки — приходилось делать большой крюк. Кроме того, доступ к кладбищу затруднен из-за трубы, которая много лет отводила ручей за деревней, но в конце концов перестала справляться с этой функцией. Теперь в низине стоит вода, и на кладбище можно попытаться проехать лишь на внедорожнике.

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