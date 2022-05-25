Белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш стали чемпионами Польши по гандболу 25.05.2022, 15:15

Артем Королек

В решающем матче белорусы отметились пятью голами.

Клуб "Виве Кельце", цвета которого защищают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, стал чемпионом Польши. Команда под руководством Таланта Дуйшебаева набрала 77 очков в 26 матчах. Серебряные медали у "Вислы" из Плоцка с 73 набранными баллами, бронза у "Азоты-Пулавы" с 58 очками, сообщает pressball.by.

Гандболисты "Виве Кельце" 11-й раз кряду выиграли чемпионат Польши в мужской суперлиге. В матче заключительного, 26-го, тура польского первенства подопечные Дуйшебаева одержали выездную победу над "Вислой" и в 19-й раз в своей истории завоевали чемпионский титул. Поединок, который состоялся на площадке "Орлен Арена" в Плоцке, завершился победой "Виве Кельце" в серии семиметровых бросков со счетом 20:20, 5-3 (10:12).

Самым результативным в стане победителей стал Аркадиуш Морыто, забросивший 7 мячей в ворота соперников. Владислав Кулеш отметился тремя голами, Артем Королек — двумя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».