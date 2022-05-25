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M2 Browning для ВСУ: легендарное оружие, громившее Гитлера, Саддама, а теперь и Путина

  • 25.05.2022, 15:20
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M2 Browning для ВСУ: легендарное оружие, громившее Гитлера, Саддама, а теперь и Путина
фото: US Army

Американский пулемет уже активно используется украинскими военными.

В мире довольно сложно найти оружие, которое почти 90 лет остается на вооружении фактически без модернизации. Но оно существует и это американский пулемет Browning M2, производимый с 1933 года, изготовленный в количестве более 3 миллионов экземпляров и стоящий на вооружении более 110 стран мира, а с недавнего времени и в Украине. А главное - он не собирается выходить на пенсию, пишет УНИАН.

Пулемет-легенда M2 Browning

История этого оружия началась еще в конце Первой мировой войны, когда один из самых известных оружейников Джон Браунинг на базе собственных разработок создал крупнокалиберный пулемет в калибре 12,7 мм.

Фактическое доведение оружия до серийного производства, а главное - превращение его в универсальный пулемет, который может устанавливаться на любую технику, начиная от танков, завершая самолетами, завершилось только в 1933 году. То есть, уже после смерти конструктора.

Универсальность пулемета сделала его самым массовым оружием в своем классе. Во Вторую мировую им вооружали истребители P-51 Mustang и "летающие крепости" B-17, устанавливали на танки M4 Sherman, а пехотинцы использовали со станков и в качестве зенитного оружия.

Шли времена, M4 Sherman сменился на M60 Patton, а затем на M1 Abrams, на замену B-17 пришел B-52, а ветераны Вьетнама, вертолеты UH-1 Iroquois, заменили на UH-60 Blackhawk. Но M2 Browning продолжает оставаться в строю.

И за все время единственная модернизация пулемета в США прошла в 2010 году. В версии M2A1 ствол пулемета немного модернизировали для того, чтобы ускорить его замену, добавили предохранитель и установили пламегаситель. На этом все изменения этого оружия с 1933 завершены.

Конструктивно же M2 Browning так и остается крупнокалиберным пулеметом с автоматикой на основе отдачи ствола с коротким ходом и сцепления затвора с помощью подвижного в вертикальной плоскости запирающего клина.

Особенности M2 Browning

Главная особенность пулемета в крайне удачном по своей энергетике боеприпасе .50BMG (12,7х99 мм), который и был создан под это оружие и долгое время оставался пулеметным боеприпасом, пока не заинтересовал снайперов. И такие известные снайперские винтовки как Barrett строятся как раз под калибр .50BMG.

Для понимания, в 1967 году во Вьетнаме морпех снайпер Карлос Хэскок из собственноручно модернизированного M2 Browning с оптическим прицелом произвел результативный выстрел на 2250 метров. Этот рекорд продержался целых 35 лет и был побит только в Афганистане.

Следует добавить, что M2 имеет опцию одиночного огня, а до появления версии M2A1 бойцы в качестве предохранителя использовали стреляную гильзу, которую подсовывали под спуск. В пехотной версии пулемет имеет умеренную скорострельность в 450-600 выстрелов в минуту, а эффективная дальность стрельбы составляет 1800 метров, а максимальная - 7400 метров.

Также в калибре .50BMG существует множество боеприпасов, которые перекрывают все потребности, начиная от обычных и бронебойных до бронебойно-зажигательно-разрывного.

Характеристики M2 Browning

Калибр: .50BMG (12,7х99 мм)

Вес:38 кг

Длина: 1650 мм

Длина ствола: 1140 мм.

Темп стрельбы: 450-600 выстрелов/мин

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