ГУР Украины: У оккупантов заканчивается высокоточное оружие, они изменили тактику 5 25.05.2022, 16:05

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РФ не сможет быстро пополнить потерянные запасы из-за санкций и нехватки мощностей.

Российская Федерация использовала 60% запасов высокоточного оружия.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

В течение первых двух месяцев войны враг осуществлял хаотичные ракетные обстрелы. Со временем ситуация изменилась. В разведке констатируют, что российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия.

"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. Относительно некоторых видов, даже и более - 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же самым "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил", – отметил Скибицкий.

В то же время он констатировал, что оккупанты не могут пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз, из-за отсутствия мощностей и иностранных компонентов. Последние недоступны из-за санкций. Именно поэтому россияне изменили тактику применения такого вооружения.

"Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата. Или баллистические или крылатые ракеты наземного или морского, воздушного базирования, для того, чтобы быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточных боеприпасов в РФ на предельном уровне", – подытожил он.

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