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Для штурма Северодонецка россияне гонят небоеспособную бригаду

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  • 25.05.2022, 17:34
  • 6,066
Для штурма Северодонецка россияне гонят небоеспособную бригаду

Она имеет всего 5 танков и сотню бойцов.

Буквально семь дней назад эту бригаду отвели на территорию РФ для восполнения потерь. Но оккупанты резко «передумали», и решили окончательно «утилизировать» это соединение.

Из нескольких собственных источников Defense Expess стало известно, что рашисты накапливают новые силы и резервы для новой попытки взять Северодонецк.

В частности, есть данные, что кафиры пригнали на железнодорожную станцию «Сватово» эшелон – 13 вагонов с боеприпасами. В свою очередь, эти вагоны со снарядами нужны оркам, чтобы обеспечить боекомплектом два дивизиона реактивной артиллерии и четыре дивизиона самоходной артиллерии, которые, вероятно, будут прикрывать кафиров во время их попытки наладить переправы на участке Дроновка – Белогоровка.

Ну а дальше начинается самое интересное. Для переправы на участке Дроновка – Белогоровка орки сосредоточили «сборную солянку», в которую входят подразделения 35-й и 74-й отдельной мотострелковых бригад 41 армии Центрального военного округа (ЦВО), а также – части 90-й танковой дивизии ЦВО. Другими словами — рашисты решили окончательно «утилизировать» свою разгромленную 74 бригаду при попытке форсировать Северский Донец и взять Северодонецк.

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