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«Теперь вожу «Коммунарку» в Казахстан»

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  • 26.05.2022, 12:28
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«Теперь вожу «Коммунарку» в Казахстан»

Что изменилось у белорусских дальнобойщиков после ограничения на въезд в ЕС.

В апреле 2022 года были введены ограничения на въезд белорусских и российских фур в Евросоюз. Это так или иначе коснулось практически всех водителей большегрузов, чей заработок зависит от места загрузки, фрахта сделки и «колеса». Какие изменения произошли в работе и как это сказалось на заработке, Intex-press узнал у дальнобойщиков.

«Все рухнуло в один миг»

Сергей, 33 года (Слоним):

– Я 5 лет работаю водителем фуры в одной из логистических фирм в Слониме. Честно? Раньше было проще работать. Водителей было меньше, конкуренция не такая масштабная, и зарплата, соответственно, была больше.

В нашей фирме у каждого водителя свои направления: кто-то ездит в Россию, кто-то в Европу, кто-то в Казахстан и Китай. Я – один из тех счастливчиков, кто ездил в Европу. Были у меня рейсы в Италию, Нидерланды, Германию, Швецию, Литву, Польшу и Бельгию.

Все более-менее нормально было. И себе что-то из шмоток всегда привезешь из рейса, и алкоголь хороший на праздник или кому-то в презент, и кофе. Дочке всегда из рейса привозил немецкий мармелад (мишки Haribo), она их очень любит. Сейчас мишек уже не привезешь… Как и всего остального.

То, что в Украине идет война, знали все на фирме. Но мы как-то не придавали этому большого значения. Да, конечно, жалко людей, ситуация ужасная, но ты просто крутишь «баранку» и выполняешь свою работу.

И так было, пока в один нехороший день начальник не сообщил, что Европа теперь для нас закрыта. Как так-то?! То, что эта новость меня и всех остальных шокировала – это ничего не сказать. Логисты годами налаживали контакты с иностранными компаниями на выгодные перевозки, у нас есть совместные договора, партнеры – и тут все разом рухнуло в один миг. Шок! Что теперь делать, за что кормить семью, уволят или нет? Вот о чем я думал в тот момент.

Начальник предоставил мне частично оплачиваемый отпуск без сохранения на месяц, чтобы я не собрался уволиться – хорошие водители всегда нужны. Поддержал меня, конечно, сказал, что эта ситуация ненадолго и все наладится.

На данный момент, чтобы совсем не сидеть без денег, я подрабатываю таксистом. А в ближайшие дни собираюсь пойти поговорить с начальником: пусть меня хотя бы иногда отправляет в рейс в Россию. Надо как-то перестраиваться и осваивать новые маршруты, раз ЕС пока закрыт.

«В заработке потерял примерно рублей 500-600»

Андрей, 25 лет (Барановичи):

– На фирме, которая занимается грузоперевозками, я работаю водителем около 2 лет. Всегда хотел быть водителем дальних рейсов.

Первый месяц ездил как стажер и больше по Беларуси. А потом мне предложили Украину, и я согласился. С английским я как-то ещё со школы не очень дружу, а украинский язык почти как наш белорусский. Все понимаешь, никаких проблем.

Я – водитель рефрижератора. Из Украины в Россию и Беларусь возил в основном кондитерские сладости: торты, пирожные, печенье, крем, масло. Работа очень нравилась. И домой что-то привезешь, и зарплата неплохая – до закрытия границ и всех прочих ужасов была примерно 2500 белорусских рублей. Я один, семьи пока нет, так что заработок был нормальный.

Работа мне нравится и теперь. Вот только в Украину не езжу, теперь у меня другие рейсы – вожу нашу «Коммунарку» в Казахстан.

А еще все изменилось, абсолютно. Постоянно разные цены закупок, топливо по новой цене, налоги скачут. И моя зарплата тоже. Бывало даже такое, что за два одинаковых рейса в Волгоград, оплата была разной. В целом я потерял в заработке примерно рублей 500-600, что, конечно же, не радует. Тем более, что все дорожает. Но и на улицу не пойдешь – пойди заработай в такси такие деньги.

И морально очень тяжело. Если честно, без слез новости смотреть не могу. Ведь я когда-то раз в неделю стабильно проезжал Львов, Киев, видел украинские поля, мосты, всю эту красоту. Очень тяжело в голове уложить, что вот недавно было так, а сейчас вот так. Еще больнее от того, что Львов меня очень сильно зацепил. Да так, что прошлым летом с друзьями ездили туда на экскурсию. Очень красивый город. Просто не представляю, что там сейчас…

В работе перестраиваюсь на Казахстан, Россию. И уже, наверное, даже не надеюсь снова ездить в Украину.

«Страшно и за себя, и за машину»

Олег, 32 года (Лида):

– Года три назад я открыл ИП и на все накопленные деньги с помощью родителей купил фуру – небольшого, старенького «американца». Решил работать сам на себя, это было выгодно. Я загружал машину сухим молоком на заводе в Лиде и возил его в Россию – города Клинцы и Сураж. Делал стабильно два рейса в неделю и на проживание мне вполне хватало. Свою зарплату я получал на счет от фирмы-заказчика. За два рейса выходило около 1000 белорусских рублей.

Сейчас в рейс езжу всего один раз в неделю. Да, все из-за ситуации с Украиной. Во-первых, города, в которых я разгружаюсь, довольно близко к украинской границе и там были обстрелы. Очень страшно ехать теперь, особенно после просмотра новостей по телевизору. Поэтому стараюсь держать связь с другими водителями. А во-вторых, за машину тоже страшно. Она ведь дорого мне обошлась, это, можно сказать, моя вторая жена. Сам ремонтирую ее, много времени уделяю. Ведь это мой хлеб. И жена переживает всякий раз, когда я еду в рейс.

Сейчас из-за этого всего я теряю около 70% заработка. Это нереально большие деньги для меня. Еще и топливо постоянно дорожает. Когда обратно еду, стараюсь заправиться в России – топливо у них немного дешевле.

Но никуда не денешься, жить за что-то надо. Но сейчас в свободное от рейсов время я занялся подработкой – ковкой изделий, ведь не известно, что будет завтра.

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