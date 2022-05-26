Лукашенко поручил немедленно создать оперативное командование на границе с Украиной 33 26.05.2022, 18:16

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Узурпатор опасается угрозы со стороны Украины.

Александр Лукашенко анонсировал создание в Вооруженных силах Южного оперативного командования. Об этом он заявил на совещании в Министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности.

«Военное давление будет на нас оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, новый фронт и мы не можем не уделять этому внимания», — сказал Лукашенко.

По его словам, еще в прошлом году министр обороны Виктор Хренин предложил открыть еще одно оперативное командование — на южном фланге, южном направлении.

«Да, мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время подтолкнуло нас к тому, что нам надо немедленно создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северно-западным будет и южное крыло», — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что сейчас в Беларуси идет ротация Вооруженных Сил, сил специальных операций «на южных рубежах».

«Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом „обкатывать“ наших военных. Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя достойно. Нам надо и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай бог, война, как действовать мы будем», — озадачился он.

Напомним, в Беларуси опасаются ответного удара со стороны Украины — белорусские военные озабочены тем, что в условиях войны с Россией «украинцы минируют свою землю», «ходят вооруженные».

«Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тысяч военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тысяч, на Черниговском — 4,5 тысячи. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны, — заявил 16 мая первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король. — Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми».

Утром 24 февраля Россия напала на Украину. Для военного вторжения использовалась в том числе территория нашей страны, что сделало Беларусь соучастницей акта военной агрессии. При этом в предыдущие годы Лукашенко не раз публично заявлял, что никто и никогда из Беларуси не будет атаковать Украину.

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