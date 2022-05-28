Российские военные начали совершать массовые зверства даже на территории РФ

Российские военные начали совершать массовые зверства даже на территории РФ10
- 28.05.2022, 12:55
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В Белгородской области значительно увеличилось заявление об изнасиловании.
В приграничной с Украиной Белгородской области, которая используется в качестве перевалочного пункта российских военных, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.
«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка», - заявила жена российского военного, которая работает в правоохранительных органах России.
По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.
«Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…», - уточнила женщина.
Она рассказала историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.
«Итак, видим, что от собственной армии страдают сами россиянки. Интересно, что на такую тенденцию скажет женщина из перехвата СБУ, которая призывала своего мужа насиловать украинок?», - отметили в СБУ.