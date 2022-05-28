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Российские военные начали совершать массовые зверства даже на территории РФ

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  • 28.05.2022, 12:55
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Российские военные начали совершать массовые зверства даже на территории РФ

В Белгородской области значительно увеличилось заявление об изнасиловании.

В приграничной с Украиной Белгородской области, которая используется в качестве перевалочного пункта российских военных, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка», - заявила жена российского военного, которая работает в правоохранительных органах России.

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

«Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…», - уточнила женщина.

Она рассказала историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

«Итак, видим, что от собственной армии страдают сами россиянки. Интересно, что на такую тенденцию скажет женщина из перехвата СБУ, которая призывала своего мужа насиловать украинок?», - отметили в СБУ.

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