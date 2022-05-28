Израильский офицер: Ракетные удары по российским городам неизбежны 5 28.05.2022, 19:09

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Первый удар по Берлину был осуществлен еще осенью 1939-го года.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал передачу Украине дальнобойных систем M270 MLRS и HIMARS недопустимым. Он считает, что у ВСУ появится возможность наносить удары по российским городам, пишет Игаль Левин, уроженец Одессы, израильский офицер, военный эксперт.

Ужaс какой. Как страшно. Нет войне! А вообще очень трогательно.

Я напомню, что первый удар по Берлину был осуществлен поляками еще осенью 1939 года, затем англичанами в 1940 и вот уже советским союзом летом в 1941. Немцы предпринимали меры, но не возмущались.

Так как им было очевидно, что война это не игра в одни ворота. Когда ты бьешь, ударить могут и тебя в ответ.

Россияне как маленькие дети. Они думают, что можно уничтожать города и проводить геноцид, но при этом оставаться безнаказанными. Да даже любой гопник знает, что если «бычишь» на улице, всегда может прилететь обратно.

А тут недопустимым они это считают.

Потому как это не только этот посол. Я часто вижу позицию от россиян, что, мол, да, война в Украине это конечно плохо, но вот бомбить города России? Убивать российских людей? Наносить аж целые удары...

Аж по целым городам, аж в целой России.

Пока еще целой...

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