закрыть
28 мая 2022, суббота, 19:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израильский офицер: Ракетные удары по российским городам неизбежны

5
  • 28.05.2022, 19:09
  • 4,588
Израильский офицер: Ракетные удары по российским городам неизбежны

Первый удар по Берлину был осуществлен еще осенью 1939-го года.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал передачу Украине дальнобойных систем M270 MLRS и HIMARS недопустимым. Он считает, что у ВСУ появится возможность наносить удары по российским городам, пишет Игаль Левин, уроженец Одессы, израильский офицер, военный эксперт.

Ужaс какой. Как страшно. Нет войне! А вообще очень трогательно.

Я напомню, что первый удар по Берлину был осуществлен поляками еще осенью 1939 года, затем англичанами в 1940 и вот уже советским союзом летом в 1941. Немцы предпринимали меры, но не возмущались.

Так как им было очевидно, что война это не игра в одни ворота. Когда ты бьешь, ударить могут и тебя в ответ.

Россияне как маленькие дети. Они думают, что можно уничтожать города и проводить геноцид, но при этом оставаться безнаказанными. Да даже любой гопник знает, что если «бычишь» на улице, всегда может прилететь обратно.

А тут недопустимым они это считают.

Потому как это не только этот посол. Я часто вижу позицию от россиян, что, мол, да, война в Украине это конечно плохо, но вот бомбить города России? Убивать российских людей? Наносить аж целые удары...

Аж по целым городам, аж в целой России.

Пока еще целой...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин