Палатка, прицеп-дача или аренда домика на кемпинге: какой вариант отдыха дешевле для белорусов этим летом? 28.05.2022, 19:40

До лета осталось несколько дней.

Приближается лето – белорусы задумываются о грядущем отдыхе. Сайт abw.by посчитал, какой вариант отдыха дешевле: взять в аренду палатку и другое туристическое оборудование, автодом или забронировать домик на кемпинге. А заодно узнали, сложно ли запланировать отдых на ближайшие выходные.

Отдых на природе с палатками или аренда кемпера

Отдых с палатками считается наиболее бюджетным вариантом, но и тут можно хорошо потратиться, если вы хотите комфорта. Оборудование – палатку, матрасы и прочее можно купить, если вы планируете выезжать на природу часто и надолго, или взять напрокат.

Туристические палатки могут быть двух-, трех - и четырехместные, с одним или несколькими входами, с тамбуром и без. Современные палатки легкие, имеют каркас из стеклопластика и легко устанавливаются даже одним человеком, не имеющим специального опыта. Какого размера палатку выбрать, лучше исходить из предпочтений отдыхающих, количества и возраста человек. Единственная рекомендация – так как погода в последние годы отличается непредсказуемостью, для сна лучше взять двухслойную палатку с влагонепроницаемым дном, верхний слой которой выполнен из водонепроницаемого материала, а нижний – из дышащего, чтобы не собирался конденсат. В продаже или в прокате можно найти и однослойные палатки, но пользоваться ими лучше только в сухую погоду или взять для хранения вещей, так как в дождь их крыша становится влажной.

Взять напрокат двухместную палатку в Минске можно от 7 рублей, трехместную – от 8 рублей, четырехместную – от 9-10 рублей. Около 14 рублей за сутки проката обойдется четырехместная палатка с тамбуром. Покупка новой двухместной палатки будет стоить от 80 рублей – однослойный вариант и от 120 рублей – двухслойный.

Если вы собираетесь большой компанией или планируете длительный отдых, целесообразно взять напрокат шатер. В нем можно хранить вещи или организовать походную кухню на случай плохой погоды. Он может иметь открытую или закрытую конструкции, то есть иметь только крышу, или крышу со стенами, выполненными из водонепроницаемого материала или легкой сетки от насекомых. Обойдется прокат шестиместного шатра от 20 рублей за сутки, стоимость суток может уменьшаться в зависимости от длительности отдыха. Цена покупки начинается от 160 рублей, некоторые модели стоят больше 1500 рублей.

Туристический коврик нужен для того, чтобы отдыхающие могли с комфортом спать практически на любой местности – даже на каменистой земле. Спать на нем гораздо теплее и мягче, чем на голом полу в палатке, он легкий и не занимает много места в багаже. Есть классические коврики-пенки, надувные или самонадувные варианты. Коврик в прокат можно найти от 2 рублей за сутки, в продаже – от 18 рублей. Для комфортного сна вам пригодится еще спальный мешок, который можно взять в аренду за 2-3 рубля в сутки или купить новый от 40 рублей, и надувная подушка – в прокате она стоит 2-3 рубля за сутки, в продаже – от 6 рублей.

Кроме этого с собой можно взять еще некоторые вещи, которые сделают пребывание на природе почти как дома. Не будем расписывать назначение каждого отдельно, а соберем расценки на их аренду и покупку в таблице.

Если сложить указанные выше цифры, выходит, что только на прокат снаряжения у компании из 3-4-х человек выйдет не меньше 60 рублей за сутки. И это при том, что они возьмут только самое необходимое для длительного отдыха: палатку и принадлежности для сна, автобагажник, комплект обеденной мебели, газовую плитку и холодильник.

На этом фоне более комфортным вариантом и ненамного более затратным выглядит аренда кемпера – его также можно арендовать за 60 или 80 рублей за сутки + 60 рублей придется заплатить сервисный сбор за уборку, заправку кемпера водой и газом. По крайней мере, такие расценки мы нашли у одного индивидуального предпринимателя в Минске. Прицепы чистые, сдаются только для отдыха и оборудованы всем необходимым: в каждом из них по 5 спальных мест, холодильник, плита, розетки для зарядки техники, отопление, биотуалет, душ, в одном из них есть телевизор. Прицеп можно взять в аренду минимум на 3 суток, 300 $ арендодатель берет залог, эти деньги возвращаются после окончания аренды.

Другая фирма сдает кемпер для отдыха подороже – за 130 рублей в сутки. На сайте есть варианты и за 60, и за 40 рублей, но эти прицепы более старые, менее комфортные и сдаются, в основном, строительным бригадам, тогда как вариант дороже предназначен именно для отдыхающих.

Место на кемпинге с палаткой или домиком

При выборе места для отдыха можно отдать предпочтение платным или бесплатным вариантам, и у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. На платном кемпинге территория облагорожена, ее, как правило, обрабатывают от клещей, на многих площадках есть бесплатные дрова, питьевая вода, рядом может быть кафе или киоск с продуктами, на некоторых кемпингах можно взять напрокат инструмент или лодку. Но тем, кто хочет отдохнуть в тишине, возможно, этот вариант не подойдет, потому что в выходные в хорошую погоду на кемпингах нередко собираются шумные компании.

Цены на туристических стоянках на озере Нарочь по сравнению с прошлым годом не изменились – пребывание здесь обойдется по 4-6 рублей с человека за сутки. Места тут не бронируются, стоянки не охраняются, но на них регулярно подвозят дрова, есть беседки, скамейки, туалеты и мусорные баки, на стоянке "Антонисберг" – душ и мини-магазин. Вне этих стоянок на территории парка жечь костры и устанавливать палатки запрещено.

Подобные стоянки есть и на Браславских озерах. Стоят они 7-9 рублей, бронировать места тут тоже не надо. Как и на Нарочи, туристов обеспечат дровами, колоть которые придется самим. Есть тут и заказные стоянки стоимостью от 52 до 138 рублей. Цена зависит от вместимости – на одних может отдыхать компания до 8, на других – до 30 человек. Основное отличие их от других площадок в том, что у посетителей не будет соседей. На стоянках есть беседка, туалет, подвоз дров, место для костра, на некоторых даже установлена походная баня.

В кемпинге "Варадеро" все места в домиках на первые выходные июня оказались заняты, поэтому нам предложили приехать отдохнуть с палатками. По ценам на сайте указано, что за нахождение на кемпинге нужно будет заплатить по 7 рублей за сутки с человека, но по телефону сказали, что этот прайс действует до конца мая, а в июне стоимость изменится. Точных цифр нам не назвали, но отметили, что значительно они не поднимутся и отдых будет по-прежнему дешевым. Прошлым летом стоянка на этом кемпинге стоила 8 рублей с человека, в мае аренда домика стоит 50-70 рублей в зависимости от размера. Из бесплатных удобств на территории есть мангалы, дрова, душ, биотуалет, волейбольная и детская площадки.

В "Клевом месте" на первые выходные июня можно забронировать двухместный домик или беседку. Расценки на лето уже есть на сайте – в воскресенье и пятницу домик в семейной части стоит 55 рублей за сутки, в субботу – 110 рублей. На территории можно пожить в палатке – в выходные это будет стоить 10 рублей за сутки с человека, отдельно придется взять в аренду беседку. Палатку, спальные мешки и другое туристическое оборудование можно арендовать на месте. На территории также можно поиграть в волейбол, есть детская площадка, душ с горячей водой и биотуалет, за отдельную плату можно взять напрокат байдарку, попариться в бане или поиграть в лазертаг. А вот дрова придется покупать – как и в прошлом году, стоят они по 8 рублей за сетку.

Как выяснил беглый опрос, шанс снять домик на ближайшие выходные в Минской области еще есть. Журналисты обзвонили еще несколько мест и записали расценки на проживание с палаткой и аренду летнего домика. Некоторые, в сравнении с прошлым годом изменили прайсы. Цены на отдых с субботы на воскресенье стали значительно выше, чем в другие дни.

Вердикт

Судя по грубым подсчетам, арендовать палатку и другое туристическое оборудование, автодом или домик на базе отдыха – цена за эти три варианта будет примерно одинаковой, около 60 рублей за сутки за компанию из 3 или 4-х человек. Так что вы можете выбрать тот вариант отдыха, который нравится лично вам.

У каждого из этих видов есть свои достоинства и недостатки – отдых в палатке не такой комфортный, как в гостевом домике или прицепе-даче, но палатка занимает мало места, с ней легко путешествовать и можно остановиться в любом месте. На платном кемпинге обычно не проблема найти место, можно стать на тихом берегу реки или озера. Прицеп-дача тоже позволит остановиться на глухом пляже или на платном кемпинге, но автодом громоздкий, управлять автомобилем с ним не так просто, для его буксировки нужен фаркоп и соответствующий автомобиль, чтобы сцепка не попала под категорию BE. Если не хотите везти с собой на отдых много вещей, можно забронировать домик на базе отдыха, но в хорошую погоду домики бронируются за несколько недель вперед, поэтому велика вероятность, что мест в выбранном вами кемпинге может не оказаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».