Названы пять продуктов, продлевающих молодость организма 1 29.05.2022, 8:24

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Как в 50 выглядеть на 35?

Чтобы и в 50 выглядеть на 35, надо включить в свой рацион питания больше свежих овощей и фруктов, пишет newsyou.info.

Легкий путь к вечной молодости

Чтобы не ощущать приближение старости, не считать морщинки на лице и не удивляться стремительно разрастающемуся по телу целлюлиту, нужно соблюдать три важных правила: вести правильный образ жизни, заниматься спортом и есть только натуральные и полезные продукты. Причем желательно, чтобы в меню преобладали овощи и фрукты с ярко выраженным антивозрастным эффектом.

Таких продуктов немного. Мы назовем пять эффективных в борьбе с возрастными изменениями.

Авокадо. Он обладает высоким содержанием витамина E и богат антиоксидантами, которые незаменимы для здоровья кожи и волос. Благодаря высокому уровню содержания фолиевой кислоты, авокадо ускоряет регенерацию клеток кожи, а значит и поддерживает ее молодость.

Черника. Эта ягода – настоящий клад витаминов. Один из самых эффективных в борьбе со старением кожи — витамин С, который улучшает циркуляцию крови и укрепляет иммунитет.

Брокколи. Овощ поможет привести в норму вес и удерживать его после прекращения диеты. Кстати, зеленый овощ также отлично укрепляет сердечную мышцу. А как мы все знаем, именно заболевания сердечно-сосудистой системы чаще всего становятся причиной быстрого старения и смерти.

Красная капуста. Практически все овощи и фрукты фиолетового цвета являются лучшим источником антиоксидантов, которые не только защищают от рака. А недавно выяснилось, что эти вещества эффективны и в борьбе с ранними морщинами.

Фасоль. Благодаря ей снижается уровень холестерина и уменьшается риск возникновения болезней сердца. Помимо этого, фасоль содержит огромное количество белка.

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