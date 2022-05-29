Детская война 1 Игорь Яковенко

29.05.2022, 11:13

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После окончания боевых действий у Путина вообще не будет армии.

Первоклассник Алеша Павличенко дает интервью российскому телеканалу. На вопрос, что он хочет пожелать российским военным, отвечает:

"Работайте, ребята! Победа будет за нами!"

Не знаю, какая мразь вложила эти слова, почти дословно повторяющие формулировку упырихи Маргариты Симоньян, в уста ребенка. Не может восьмилетний мальчик обращаться к взрослым людям словом "ребята". Возможно, репетицию перед интервью с ним провел кто-то из "легендарных военкорров". А может и родители подсказали.

Путинскому мифу о "спецоперации по освобождению Украины" необходима инфраструктура – нужны символы и герои. Была бабушка с флагом – но с ней случился конфуз: она при ближайшем рассмотрении оказалась вовсе не сторонницей российской оккупации и возрождения Советского Союза, а с красным флагов вышли приветствовать тех, кого она ошибочно приняла за оккупантов с целью их задобрить, чтобы они не особо зверствовали.

И вот найден новый символ, теперь уже беспроигрышный. После Дня Победы в соцсетях появилось видео, на котором восьмилетний мальчик Алеша под Белгородом встречает и провожает проезжающих мимо военнослужащих. Ролик сделал ребенка звездой федерального уровня. У него наперебой берут интервью российские каналы ненависти. "Я сам захотел. Делаю это, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я их делаю счастливыми", - чужими, взрослыми словами отвечает первоклассник. И продолжает- "Мы с ними немного разговариваем: как у них жизнь, как у меня".

Мама ребенка Юлия рассказала, что Алеша сам пришел к выводу, что солдаты – это чьи-то дети, которые сейчас находятся далеко от дома, и поэтому нуждаются в его поддержке.

"У нас даже был такой случай: были слышны хлопки, и мы подумывали на время переехать, на что Алеша сказал: "Но это же мои военные, как я их оставлю? Никуда не поеду", - делится с пропагандистами мама Алеши.

А еще она рассказала что ее отчим был военным. А папа мальчика, Никита, рассказал, что также свою роль сыграли гены:

"Мой дед был артиллеристом. У жены тоже все деды прошли войну".

15 мая Министерство обороны России опубликовало пост, посвященный Леше. Ведомство Шойгу выложило в своих группах в соцсетях картинку с надписью "Спасибо, Леша" и изображением танка, рядом с которым стоит мальчик. Ребенок стал настоящим символом спецоперации.

Когда вырастет, мальчик мечтает стать военным, генералом. Телеканал "Звезда" с восторгом повествует, что мальчик Алеша увлеченно смотрит выступления президента России Владимира Путина и хочет когда-нибудь с ним увидеться. Миф "Алеша" стал коммерциализироваться. Губернатор Белгородской области уже объявил, что местные кондитеры начали выпускать шоколад "Алешка". Надо отдать должное сообразительности родителей Алеши – они стремятся выжать все из превращения сына в символ спецоперации…

В конце 18 века Иммануил Кант опубликовал трактат "К вечному миру", в котором изложил девять пунктов, необходимых для того чтобы на Земле на было войн. Нельзя сказать, что человечество не услышало великого немца. Когда после Первой мировой создавалась Лига наций, идеи Канта были использованы в ее основополагающих документах

Но войны продолжаются, поскольку в различных странах к власти приходят люди, для которых война - это форма существования. Один из таких людей – Владимир Путин. Его формула жизни менялась. До прихода к власти Путин жил по формуле: "жизнь – это деньги", "я ворую – значит я существую". После прихода к власти к этой формуле добавилось: "я диктатор – значит я жив". И вот теперь заключительная формула: "война – это жизнь". Или: "я жив пока за меня умирают другие".

Для того чтобы война не заканчивалась никогда, Путину жизненно необходимо готовить новых солдат. Для этого в школах и детских садах проводятся военно-патриотические мероприятия. Для этого создается аналог пионерской организации. Для этого отменяется Болонская система – стране не нужны умные и образованные, да еще и с дипломами международного образца. Для этого отменяют изучение английского в школах, для начала в Крыму, а там как пойдет – зачем нам учить наречие врагов англосаксов и той самой англичанки, которая, как известно, постоянно гадит.

За три месяца российского вторжения от рук оккупантов пострадали сотни детей. Много убитых. Омбудсмен Украины Людмила Денисова в своих докладах приводит многочисленные документально подтвержденные факты изнасилований детей российскими военными. Например, в Буче пять оккупантов всю ночь насиловали девочку. Теперь она беременна. Весь "русский мир" Путина с его историческими статьями, с его приблатненной лексикой, с его дебильными сальными шуточками – умещается в пространстве между мальчиком Алешей, который провожает оккупантов словами "Работайте, ребята!" и девочкой, которую эти "ребята" изнасиловали впятером в процессе той "работы", на которую их благословил мальчик Алеша из Белгорода.

Не думаю, что Алеша станет генералом. Скорее всего военная династия семьи Павлюченко на нем прервется. Просто потому что после окончания "вечной войны" Путина, у России вообще не будет армии. И неизвестно, будет ли Россия, а если будет, то в каких границах. А самому Алеше придется вместе со всеми россиянами проходить тяжелейший процесс выздоровления от путинизма - одной из самых тяжелых версий фашизма.

Процесс лечения займет, скорее всего, несколько десятилетий, но закончится успехом. И это существенно приблизит человечество к кантовской мечте о вечном мире. Именно этим сейчас занимается армия Украины. Слава Украине!

Игорь Яковенко, blogspot.com

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