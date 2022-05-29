Норвегия изменила официальное название Беларуси 8 29.05.2022, 14:54

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Это сделано в знак солидарности с белорусским демократическим движением.

Министр иностранных дел Норвегии 29 мая заявила об изменении названия Беларуси. Теперь она будет называться по-норвежски не Hviterussland (дословно: Белая Русь), а Belarus.

— Мы делаем это в знак солидарности с белорусским демократическим движением. Они не будут продолжением России, — отметила Анникен Хюитфельд.

— Мы считаем правильным сменить его в знак солидарности с белорусским демократическим движением, — отметил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Напомним, Швеция и Дания называют нашу страну Belarus с 2019 и 2021 годов соответственно.

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