Шольц: Гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну, нет 11 3.05.2022, 21:43

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Олаф Шольц

По его словам, Европа воспринимала как данность, что границы не будут перекраиваться силой.

В настоящее время нет никаких гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну после нападения на Украину.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая вместе со своими шведским и финским коллегами на пресс-конференции, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

По словам Шольца, в последние десятилетия Европа принимала за данность, что границы "больше не будут перемещаться силой и что необходимо уважать суверенитет государств". Россия нарушила этот статус-кво, и поэтому никто не может утверждать, что российский президент Владимир Путин не сделает подобного еще раз, заявил немецкий лидер.

"Вот почему мы одновременно решили, что будем расширять наши оборонные усилия", - добавил он, сославшись на увеличение финансирования Германией своих вооруженных сил и решение выделить 2% своего ВВП на расходы на оборону. Он также заявил о поддержке Германией принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

"Для нас очевидно, что если эти две страны решат, что хотят быть частью НАТО, они могут рассчитывать на нашу поддержку", - отметил он.

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