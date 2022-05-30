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СМИ: Путин дряхлеет, а Кремль превратился в бассейн с акулами

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  • 30.05.2022, 10:50
  • 10,532
СМИ: Путин дряхлеет, а Кремль превратился в бассейн с акулами

В общей сложности рассматривают троих претендентов на престол российского диктатора.

Приближенные к российскому диктатору шпионы все активнее говорят об странном и агрессивном поведении Путина, в результате чего в Кремле начались разговоры о его преемнике и борьба за контроль над ним.

Об этом сообщают в издании mirror.

"Кремль чуть-чуть напоминает бассейн с акулами. Они все плывут вокруг, и если чувствуют запах крови в воде, они начинают биться", - написали там.

В общей сложности рассматривают троих претендентов на престол российского диктатора. Сейчас фаворит – это 49-летний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в прошлом возглавлявший охрану Путина. Он утверждает, что лично спас нынешнего главу Кремля от медведя.

Следующие участники "конкурса" это астраханский губернатор и бывший шпион Игорь Бабушкин, 52 года, и 44-летний министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – сын приятеля Путина Николая Патрушева, бывшего главы ФСБ, который сейчас возглавляет Совет безопасности России.

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