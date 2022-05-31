Юрий Бутусов: Тяжелые бои идут за каждый километр 6 31.05.2022, 10:21

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Юрий Бутусов

Весь мир видит, что украинская армия способна бить врага.

Украинский журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, который долгое время находился на передовой, рассказал сайту Charter97.org о ситуации на фронтах войны:

— Обстановка стратегически не меняется. Украина ведет достаточно сильное сопротивление и борьбу. Россия не может нигде совершить прорыв. Сохраняется организация, управление, снабжение, боеспособность наших войск. Поэтому таких радикальных изменений обстановки нет.

Продолжается уже более трех месяцев российское наступление на Донбасе. Они за это время продвинулись, конечно, но их достижения не поражают, мягко говоря, воображение. Россия продавливает нашу оборону, идут тяжелые бои за каждый километр и российские войска несут большие потери.

Cитуация очень сложная и тяжелая, но поскольку современная борьба идет не за территорию, а за нанесение поражения, то ключевой фактор — боеспособность войск противника. Безусловно, в этой борьбе у нас есть огромные достижения, успехи. К сожалению, все это — ценой очень больших жертв. Это нам не позволяет говорить, что все контролируемо, все стабилизировано. Мы делаем все возможное, сопротивление продолжается. Но, к сожалению, пока Россия наступает за счет технического превосходства.

— Чего не хватает ВСУ для того, чтобы переломить ход войны и остановить наступление армии РФ?

— Дело в том, что всегда необходима подготовка к войне. Прежде всего, необходимы запасы вооружения: боевой техники, боеприпасов. Мы их практически не готовили, запасы были минимальные. По некоторым показателям вообще отсутствовали какие-то запасы. То есть не было подготовки к войне, а Россия к ней готовилась целенаправленно. У них есть превосходство в боеприпасах, во всех видах боевой техники, ракетах, многих видах средств поражения. Поэтому нам сложно с этим бороться. Но сейчас будут поставки новой боевой техники, западной боевой техники, поставки от стран НАТО. Они постепенно выравнивают это неравенство и России все тяжелей и тяжелей продолжать боевые действия.

— Вы своими глазами видели героизм украинских воинов на передовой. Могли бы рассказать нам какие-то примеры, которые вам запомнились.

— Героизм носит массовый характер. Безусловно, есть люди которым тяжело, которые слабы духом, не подготовлены. Такое бывает. К войне быть готовым всегда, к сожалению, нельзя. Но вся эта линия фронта, которую вы видите, это благодаря тому, что кто-то где-то принимает решение закопаться, зарыться, организовать наблюдение, организовать систему огня, взаимодействие, связь, управление, снабжение. Все это — огромный труд сотен тысяч людей. Эта линия фронта на карте, она абсолютно не случайна. И за каждой из этих точек стоят волевые, решительные люди с какими-то навыками, которые учатся, которые стараются как можно лучше защищать свою родину. Поэтому героизм носит массовый характер.

Постоянно вижу людей, которые не отступают, не сдаются, не отходят и проявляют героизм, иногда совершенно выдающийся, вступая в бой с врагом, который превосходит многократно. Таких случаев — сотни за время войны, поскольку практически везде превосходство российской армии в боевой технике носит подавляющий характер. И везде, чтобы их подавить или разгромить, показываются волевые качества небольшого числа людей.

— В последнее время украинские солдаты довольно успешно контратакуют на южном и харьковском направлениях. Как это меняет оперативную ситуацию?

— Безусловно, она меняется. Прежде всего, вся страна и весь мир видят, что украинская армия способна бить врага.

Почему для нас так важно показывать успехи? Потому что весь мир, который нас поддерживает, понимает, что Украина — это не Афганистан, это страна, которая может себя защитить. И поддержка Украины — это поддержка успехов. Это успех, который обязательно будет. Украина обязательно будет сильной и сможет себя защитить. И потом, я уверен, будет иметь такую же силу для построения современного и эффективного государства.

— Когда, по-вашему мнению, Украина сможет начать полномасштабное контрнаступление, которое сможет освободить захваченные территории.

— Пока даже сама постановка такого вопроса нелогична. Мы воюем против одной из наиболее вооруженных стран мира. Не хочу сказать, что она самая сильная, потому что мы все понимаем, что боеспособность российской армии значительно ниже украинской. Очевидно, что это уже далеко не самая сильная армия мира.

Тем не менее, запасы вооружения у них коллосальные. Мы должны разгромить с помощью современного оружия и наших профессиональных военных ударные группировки российской армии. Как только они будут разгромлены, тогда логично будет задавать вопрос наступления.

На данный момент надо понимать, что превосходство российской армии в вооружении и боеприпасах как было, так и сохраняется. И этот разрыв — на порядок, во много раз.

Для того, чтобы разгромить российскую армию, им нужно нанести значительно больше потерь. После этого вопрос наступательных операций будет логично обсуждать. Пока мы видим, что где-то наступательные операции проводятся, но это не носит массовый характер.

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