Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты начали есть собак

Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты начали есть собак10
- 31.05.2022, 11:17
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В армии РФ отсутствует логистика.
Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак, об этом свидетельствует переписка российского оккупанта, которую перехватила СБУ.
«Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», — пишет своему знакомому оккупант, который расположился на временно оккупированной территории Херсонской области.
По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты «просто не могут доставить».