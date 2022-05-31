Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты начали есть собак 10 31.05.2022, 11:17

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В армии РФ отсутствует логистика.

Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак, об этом свидетельствует переписка российского оккупанта, которую перехватила СБУ.

«Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», — пишет своему знакомому оккупант, который расположился на временно оккупированной территории Херсонской области.

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты «просто не могут доставить».

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