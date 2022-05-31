Глава СНБО Украины: Хренин и Лаппо 22 февраля уверяли украинцев, что РФ не пойдет через Беларусь 22 31.05.2022, 15:05

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Алексей Данилов

Алексей Данилов рассказал о лжи лукашистов.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и глава Госпогранкамитета Анатолий Лаппо уверяли своих украинских коллег, что территория Беларуси не будет использована для нападения на Украину. Об этом в интервью «Укринформ» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«К огромнейшему сожалению, действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не будет. Наш главный пограничник за день до общался с главным пограничником Беларуси. Он говорит, даже не думайте себе, что мы будем в этом участвовать, что с нашей территории на вас кто-либо пойдет. Но они пошли не только с этой стороны, они пошли по всей границе», — сказал Данилов.

В интервью Данилов также оценил последние решения Александра Лукашенко по созданию южного оперативного командования.

«Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко. Мы осознаем угрозу, которая может существовать с его стороны. К сожалению, там, кроме этого решения, уже размещены российские «Искандеры», и уровень угрозы с той стороны нам понятен», — сказал глава СНБО Украины.

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