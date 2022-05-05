Министра лесного хозяйства Беларуси уволили 1 5.05.2022, 20:57

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Виталий Дрожжа

Его уволили из-за «проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

Виталий Дрожжа освобожден от должности министра лесного хозяйства. Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко.

Министр освобожден от должности «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

Информация о задержании Виталия Дрожжи появилась в СМИ 25 апреля. Однако официально комментировать ее в министерстве не стали. В приемной заявили, что министр на больничном.

В пресс-службе Минлесхоза заявили, что не комментируют информацию экстремистским ресурсам.

Виталий Дрожжа работал Министром лесного хозяйства с 5 апреля 2018 года. До этого он пять лет работал генеральным директором национального парка «Браславские озера», еще раньше руководил Бобруйским лесхозом.

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