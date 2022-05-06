Bloomberg: «Челси» близок к продаже 6.05.2022, 12:17

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Соглашение ожидается уже сегодня.

Английский футбольный клуб "Челси" близок к продаже. Российский олигарх Роман Абрамович может достичь соглашения с потенциальным покупателем уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Абрамович близок к подписанию соглашения с американским консорциумом Boehly бизнесменов Тодда Боли, Хансйорга Висса и Марка Уолтера. Предполагается, что стороны могут достичь соглашения в пятницу, 6 мая.

Данное соглашение станет первым шагом к получению контроля над "Челси", поскольку одобрить продажу должны правительство Великобритании и Английская Премьер-лига.

Bloomberg отмечает, что представители консорциума Boehly и клуба пока не комментируют ситуацию.

На сегодня неизвестно, за сколько будет продан "Челси", но цена определенно превысит рекорд, который установила семья Глейзеров покупкой "Манчестер Юнайтед" в 2005 году за 865 млн долларов.

Накануне Абрамович опроверг, что он поднял запрашиваемую цену, а также запросил 1,5 млрд фунтов стерлингов сверху, которые он передавал клубу в качестве кредита.

Напомним, после вторжения России в Украину британское правительство ввело санкции против Абрамовича, заморозило его активы и средства, в том числе под санкции попал "Челси", на который наложены ряд ограничений.

Абрамович обещал, что все деньги от продажи "Челси" передаст в благотворительный фонд, который занимается поддержкой Украины.

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