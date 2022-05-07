Уровень воды в реках возле Гомеля и Добруша превысил критическую отметку 1 7.05.2022, 9:08

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Возможны новые затопления.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси 7 мая предупредили о возможности ухудшения гидрологической обстановки.

На реке Сож в Гомеле и ее притоке реке Ипуть возле Добруша уровень воды уже превышает опасную отметку.

Ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха составит +15 + 21°С.

8 и 9 мая пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха от -2°С ночью до + 22°С днем.

Возможные затопления отдельных домов, хозяйственных построек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения сохранятся, возможны возникновение новых мест затоплений, пожары в природных экосистемах.

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